Секрет богатырского хвата: простое упражнение для мощных предплечий

Сильные предплечья важны не только для эстетики, но и для функциональности. Они играют ключевую роль в любых упражнениях, где задействован хват, таких как подтягивания или становая тяга.
Одним из самых эффективных упражнений для их развития является фермерская прогулка. Это простое в исполнении, но невероятно эффективное упражнение.
Для его выполнения нужно взять тяжёлые гантели или гири, выбрать такой вес, который будет сложным для удержания, но не приведёт к нарушению техники. Затем необходимо встать прямо, напрячь корпус и начать медленно идти, удерживая тяжести в руках.
Важно держать спину ровной, а плечи слегка отведёнными назад. Такая "прогулка" должна длиться 20-40 метров или 30-60 секунд. Рекомендуется выполнять 3-4 подхода.
Фермерская прогулка развивает силу хвата, что имеет ключевое значение для всех упражнений с отягощениями, укрепляет сухожилия и снижает риск травм кистей и запястий, улучшает выносливость мышц предплечий и активирует мышцы кора, ног и спины.
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