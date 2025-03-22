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Секрет богатырского хвата: простое упражнение для мощных предплечий

1:13
Спорт

Сильные предплечья важны не только для эстетики, но и для функциональности. Они играют ключевую роль в любых упражнениях, где задействован хват, таких как подтягивания или становая тяга. 

Гантели
Фото: 500px.com by the Archive Team, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Гантели

Одним из самых эффективных упражнений для их развития является фермерская прогулка. Это простое в исполнении, но невероятно эффективное упражнение.

Для его выполнения нужно взять тяжёлые гантели или гири, выбрать такой вес, который будет сложным для удержания, но не приведёт к нарушению техники. Затем необходимо встать прямо, напрячь корпус и начать медленно идти, удерживая тяжести в руках.

Важно держать спину ровной, а плечи слегка отведёнными назад. Такая "прогулка" должна длиться 20-40 метров или 30-60 секунд. Рекомендуется выполнять 3-4 подхода.

Фермерская прогулка развивает силу хвата, что имеет ключевое значение для всех упражнений с отягощениями, укрепляет сухожилия и снижает риск травм кистей и запястий, улучшает выносливость мышц предплечий и активирует мышцы кора, ног и спины.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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