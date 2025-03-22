4 тренировки в неделю: фитнес-гуру раскрыл секрет идеальной фигуры после 40 лет

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Фитнес-эксперт Джефф Кавальер поделился рекомендациями по тренировкам для людей старше 40 лет.

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По его словам, оптимальный режим включает поднятие тяжестей три-четыре раза в неделю, сочетая силовые упражнения с тренировками на гипертрофию — наращивание мышечной массы.

При силовых занятиях Кавальер советует использовать большие веса, делать меньше повторений и увеличивать время отдыха между подходами.

В тренировках на гипертрофию, наоборот, он рекомендует выбирать меньшие веса, выполнять упражнения медленно и избегать движений с импульсом.

Оптимальное количество занятий в неделю — четыре, пишет журнал Men Today.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

