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4 тренировки в неделю: фитнес-гуру раскрыл секрет идеальной фигуры после 40 лет

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Спорт

Фитнес-эксперт Джефф Кавальер поделился рекомендациями по тренировкам для людей старше 40 лет.

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

По его словам, оптимальный режим включает поднятие тяжестей три-четыре раза в неделю, сочетая силовые упражнения с тренировками на гипертрофию — наращивание мышечной массы.

При силовых занятиях Кавальер советует использовать большие веса, делать меньше повторений и увеличивать время отдыха между подходами.

В тренировках на гипертрофию, наоборот, он рекомендует выбирать меньшие веса, выполнять упражнения медленно и избегать движений с импульсом.

Оптимальное количество занятий в неделю — четыре, пишет журнал Men Today.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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