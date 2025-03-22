4 тренировки в неделю: фитнес-гуру раскрыл секрет идеальной фигуры после 40 лет

Фитнес-эксперт Джефф Кавальер поделился рекомендациями по тренировкам для людей старше 40 лет.
По его словам, оптимальный режим включает поднятие тяжестей три-четыре раза в неделю, сочетая силовые упражнения с тренировками на гипертрофию — наращивание мышечной массы.
При силовых занятиях Кавальер советует использовать большие веса, делать меньше повторений и увеличивать время отдыха между подходами.
В тренировках на гипертрофию, наоборот, он рекомендует выбирать меньшие веса, выполнять упражнения медленно и избегать движений с импульсом.
Оптимальное количество занятий в неделю — четыре, пишет журнал Men Today.
Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
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