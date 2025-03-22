Ночь в другой сфере стоит дороже: Хамитов прокомментировал премии чемпионок мира по боксу

Казахстанский боец Куат Хамитов выразил недовольство размером премий, которые государство выплачивает чемпионам мира по боксу среди женщин.
По его мнению, труд спортсменов должен оцениваться гораздо выше. Он заявил, что 15 000 долларов за победу на чемпионате мира — слишком маленькая сумма, и сравнил её с заработком за одну ночь в другой сфере.
Следует отметить, что правительство Казахстана установило следующие размеры премий для призёров чемпионатов мира: за первое место — 15 000 долларов, за второе — 10 000 долларов, за третье — 5 000 долларов.
На завершившемся в Сербии чемпионате мира по боксу казахстанские спортсменки завоевали три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали, напоминает 1bol.kz.
Бокс — контактный вид спорта, единоборство, в котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками, обычно в специальных перчатках.
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