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Ночь в другой сфере стоит дороже: Хамитов прокомментировал премии чемпионок мира по боксу

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Спорт

Казахстанский боец Куат Хамитов выразил недовольство размером премий, которые государство выплачивает чемпионам мира по боксу среди женщин.

Боксерские перчатки
Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боксерские перчатки

По его мнению, труд спортсменов должен оцениваться гораздо выше. Он заявил, что 15 000 долларов за победу на чемпионате мира — слишком маленькая сумма, и сравнил её с заработком за одну ночь в другой сфере.

Следует отметить, что правительство Казахстана установило следующие размеры премий для призёров чемпионатов мира: за первое место — 15 000 долларов, за второе — 10 000 долларов, за третье — 5 000 долларов.

На завершившемся в Сербии чемпионате мира по боксу казахстанские спортсменки завоевали три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали, напоминает 1bol.kz.

Уточнения

Бокс — контактный вид спорта, единоборство, в котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками, обычно в специальных перчатках. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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