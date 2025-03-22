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Приседай, как будто лето завтра: упражнение, которое не даст целлюлиту ни шанса

2:35
Спорт

Простое на первый взгляд движение с широкой постановкой ног способно радикально преобразить нижнюю часть тела. Приседания сумо — это мощное и универсальное упражнение, которое не только укрепляет мышцы ног, но и повышает устойчивость, развивает гибкость и тренирует равновесие.

Фитнес
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Фитнес

В чем уникальность приседаний сумо

Главное отличие от классического приседа — широкая стойка с носками, развернутыми наружу. Такая позиция смещает акцент на приводящие мышцы бедер, активно подключает внутреннюю поверхность ног и дает более глубокую проработку ягодиц. Работают сразу несколько крупных мышечных групп:

  • Приводящие мышцы бедра.
  • Четырехглавая мышца бедра.
  • Ягодичные мышцы.
  • Мышцы корпуса (в качестве стабилизаторов).

Именно поэтому приседания сумо особенно ценятся теми, кто хочет проработать "проблемные зоны", укрепить колени и бедра без чрезмерной нагрузки на поясницу.

Как правильно выполнять

  • Встаньте, расставив ноги значительно шире плеч, стопы слегка развернуты наружу.
  • Сохраняя спину прямой, опускайтесь вниз до уровня, при котором бедра окажутся параллельны полу или чуть ниже.
  • Колени должны следовать за направлением носков и не выходить за линию стоп.
  • Возвращайтесь в исходное положение, отталкиваясь пятками — так активируются ягодицы и задняя поверхность бедра.

Дополнительно можно держать в руках гирю или гантель — это усилит нагрузку и превратит упражнение в функциональную силовую тренировку.

Польза для всего тела

Приседания сумо развивают:

  • Мышечную выносливость: за счёт работы крупных групп мышц.
  • Стабильность суставов: особенно коленных и тазобедренных.
  • Гибкость бедер и паха: благодаря широкой амплитуде движения.
  • Осознанность тела: упражнение требует контроля положения спины, таза и дыхания.

Подходит для всех

Благодаря умеренной нагрузке на позвоночник, это упражнение рекомендовано даже тем, кто испытывает дискомфорт в пояснице. Главное — не забывать о технике и увеличивать вес постепенно.

Идеально включать приседания сумо в любую тренировку: они хороши как в разминке (с собственным весом), так и в силовой части занятия с дополнительным отягощением. При регулярном выполнении можно рассчитывать не только на более стройные ноги, но и на общее улучшение физической формы.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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