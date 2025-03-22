Приседай, как будто лето завтра: упражнение, которое не даст целлюлиту ни шанса

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Простое на первый взгляд движение с широкой постановкой ног способно радикально преобразить нижнюю часть тела. Приседания сумо — это мощное и универсальное упражнение, которое не только укрепляет мышцы ног, но и повышает устойчивость, развивает гибкость и тренирует равновесие.

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В чем уникальность приседаний сумо

Главное отличие от классического приседа — широкая стойка с носками, развернутыми наружу. Такая позиция смещает акцент на приводящие мышцы бедер, активно подключает внутреннюю поверхность ног и дает более глубокую проработку ягодиц. Работают сразу несколько крупных мышечных групп:

Приводящие мышцы бедра.

Четырехглавая мышца бедра.

Ягодичные мышцы.

Мышцы корпуса (в качестве стабилизаторов).

Именно поэтому приседания сумо особенно ценятся теми, кто хочет проработать "проблемные зоны", укрепить колени и бедра без чрезмерной нагрузки на поясницу.

Как правильно выполнять

Встаньте, расставив ноги значительно шире плеч, стопы слегка развернуты наружу.

Сохраняя спину прямой, опускайтесь вниз до уровня, при котором бедра окажутся параллельны полу или чуть ниже.

Колени должны следовать за направлением носков и не выходить за линию стоп.

Возвращайтесь в исходное положение, отталкиваясь пятками — так активируются ягодицы и задняя поверхность бедра.

Дополнительно можно держать в руках гирю или гантель — это усилит нагрузку и превратит упражнение в функциональную силовую тренировку.

Польза для всего тела

Приседания сумо развивают:

Мышечную выносливость: за счёт работы крупных групп мышц.

за счёт работы крупных групп мышц. Стабильность суставов: особенно коленных и тазобедренных.

особенно коленных и тазобедренных. Гибкость бедер и паха: благодаря широкой амплитуде движения.

благодаря широкой амплитуде движения. Осознанность тела: упражнение требует контроля положения спины, таза и дыхания.

Подходит для всех

Благодаря умеренной нагрузке на позвоночник, это упражнение рекомендовано даже тем, кто испытывает дискомфорт в пояснице. Главное — не забывать о технике и увеличивать вес постепенно.

Идеально включать приседания сумо в любую тренировку: они хороши как в разминке (с собственным весом), так и в силовой части занятия с дополнительным отягощением. При регулярном выполнении можно рассчитывать не только на более стройные ноги, но и на общее улучшение физической формы.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

