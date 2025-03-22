Приседай, как будто лето завтра: упражнение, которое не даст целлюлиту ни шанса

Простое на первый взгляд движение с широкой постановкой ног способно радикально преобразить нижнюю часть тела. Приседания сумо — это мощное и универсальное упражнение, которое не только укрепляет мышцы ног, но и повышает устойчивость, развивает гибкость и тренирует равновесие.
Главное отличие от классического приседа — широкая стойка с носками, развернутыми наружу. Такая позиция смещает акцент на приводящие мышцы бедер, активно подключает внутреннюю поверхность ног и дает более глубокую проработку ягодиц. Работают сразу несколько крупных мышечных групп:
Именно поэтому приседания сумо особенно ценятся теми, кто хочет проработать "проблемные зоны", укрепить колени и бедра без чрезмерной нагрузки на поясницу.
Дополнительно можно держать в руках гирю или гантель — это усилит нагрузку и превратит упражнение в функциональную силовую тренировку.
Приседания сумо развивают:
Благодаря умеренной нагрузке на позвоночник, это упражнение рекомендовано даже тем, кто испытывает дискомфорт в пояснице. Главное — не забывать о технике и увеличивать вес постепенно.
Идеально включать приседания сумо в любую тренировку: они хороши как в разминке (с собственным весом), так и в силовой части занятия с дополнительным отягощением. При регулярном выполнении можно рассчитывать не только на более стройные ноги, но и на общее улучшение физической формы.
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