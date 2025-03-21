Пресс как у фитнес-модели: без зала, боли и даже без кроссовок

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2:33
Спорт

Если вы мечтаете о плоском животе, но не готовы часами стоять в планке или крутить бесконечные скручивания — попробуйте "альпиниста". Это динамичное и универсальное упражнение имитирует движения скалолаза и активно прокачивает весь пресс, а заодно — ягодицы, бедра, руки и даже сердце.

Женская талия
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Женская талия

"Это одно из самых эффективных упражнений против жировых отложений в области талии и живота", — говорит тренер Елена Бусконе.

"Оно активирует мышцы кора, способствует формированию стройного силуэта и запускает жиросжигание".

Почему это упражнение так полезно

  • Вовлекает в работу сразу несколько групп мышц.
  • Улучшает осанку и укрепляет мышцы спины.
  • Задействует сердечно-сосудистую систему.
  • Прекрасно подходит для HIIT, CrossFit и домашних тренировок.

Как правильно выполнять альпиниста

  • Встаньте в позицию высокой планки: ладони под плечами, тело — прямая линия от головы до пят.
  • Подтяните правое колено к груди, не округляя спину.
  • Вернитесь в исходное положение.
  • Повторите движение другой ногой.
  • Выполняйте упражнение в быстром темпе, чередуя ноги без пауз.

Совет от тренера:

"Держите голову на одной линии с позвоночником и напрягайте мышцы живота — это поможет избежать перегруза поясницы и сделать упражнение максимально эффективным".

Режим тренировки

  • 25-30 повторений на каждую ногу.
  • Отдых 30 секунд.
  • Повторить 4 подхода.

Когда включать в тренировку

  • В начале тренировки — для разогрева.
  • В конце — для интенсивной финальной нагрузки.
  • Или как самостоятельный мини-комплекс, если времени в обрез.

Для продвинутых: два варианта посложнее

  • Прямое скручивание: колено к одноимённому локтю, при этом немного разворачивайте таз для большего напряжения боковых мышц живота.
  • Кросс-альпинист: колено к противоположному локтю с акцентированной ротацией корпуса. Это задействует косые мышцы и делает живот визуально уже.

"Это движение совмещает силу, выносливость и координацию — и всё в одном упражнении", — подчёркивает Елена Бусконе.

Итог: упражнение "альпинист" — отличное решение для тех, кто хочет тренироваться эффективно и быстро. Оно не требует специального оборудования, подходит для любого уровня подготовки и действительно работает.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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