Пресс как у фитнес-модели: без зала, боли и даже без кроссовок

Если вы мечтаете о плоском животе, но не готовы часами стоять в планке или крутить бесконечные скручивания — попробуйте "альпиниста". Это динамичное и универсальное упражнение имитирует движения скалолаза и активно прокачивает весь пресс, а заодно — ягодицы, бедра, руки и даже сердце.
"Это одно из самых эффективных упражнений против жировых отложений в области талии и живота", — говорит тренер Елена Бусконе.
"Оно активирует мышцы кора, способствует формированию стройного силуэта и запускает жиросжигание".
Совет от тренера:
"Держите голову на одной линии с позвоночником и напрягайте мышцы живота — это поможет избежать перегруза поясницы и сделать упражнение максимально эффективным".
"Это движение совмещает силу, выносливость и координацию — и всё в одном упражнении", — подчёркивает Елена Бусконе.
Итог: упражнение "альпинист" — отличное решение для тех, кто хочет тренироваться эффективно и быстро. Оно не требует специального оборудования, подходит для любого уровня подготовки и действительно работает.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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