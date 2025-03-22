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Врачи ошарашены: эта простая привычка снижает риск падений на 29% у пожилых женщин

2:53
Спорт

Исследование, проведенное в Университете Восточной Финляндии и Университетской больнице Куопио, показало, что физическая активность может значительно снизить частоту падений среди пожилых женщин, особенно тех, кто принимает множество лекарств. Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Скандинавская ходьба
Фото: commons.wikimedia.org by Zentay Anikó, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Скандинавская ходьба

Полипрагмазией считается регулярное использование четырех и более лекарственных препаратов. Исследователи обнаружили, что участие в программе физических упражнений существенно снижает риск падений у пожилых женщин, особенно у тех, кто страдает полипрагмазией.

Эффективность упражнений зависит от исходного уровня физической подготовки: женщины с наихудшей физической формой извлекли наибольшую пользу из программы.

Основные выводы исследования

Для анализа были использованы данные рандомизированного контролируемого исследования по предотвращению падений в Куопио. В исследовании приняли участие 914 женщин в возрасте 76,5 лет, которые были разделены на две группы: одна группа занималась физическими упражнениями, а другая — нет.

Все участницы прошли фитнес-тесты в начале, через год и два года исследования. Лекарства оценивались на основе предварительного опроса, и участницы были разделены на шесть групп в зависимости от их количества. Падения отслеживались с помощью SMS-анкет каждые две недели в течение двух лет.

Программа упражнений включала занятия под руководством инструктора два раза в неделю в течение первых шести месяцев: тайцзи в один день и круговые тренировки в другой. После этого участницы имели свободный доступ к спортивным и развлекательным объектам города.

За время наблюдения было зарегистрировано 1380 падений: 739 из них привели к травмам и боли, 63 — к переломам.

Влияние полипрагмазии на риск падений

Самое значительное снижение риска падений наблюдалось среди женщин с полипрагмазией, участвовавших в программе упражнений. Риск падения у них был на 29% ниже, чем у женщин из контрольной группы, которые либо не принимали лекарства, либо принимали только одно и не участвовали в программе.

Интересно, что полипрагмазия не оказала влияния на количество падений в контрольной группе. Также не было обнаружено корреляции между количеством принимаемых лекарств и частотой переломов.

Исследователи подчеркивают важность физической активности для профилактики падений среди пожилых людей, особенно среди тех, кто принимает много лекарств.

Уточнения

Ста́рость — период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти. 

Полипрагмази́я — это общий термин, описывающий одновременное использование пациентом нескольких лекарств для лечения определенного заболевания .

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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