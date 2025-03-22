Врачи ошарашены: эта простая привычка снижает риск падений на 29% у пожилых женщин

Исследование, проведенное в Университете Восточной Финляндии и Университетской больнице Куопио, показало, что физическая активность может значительно снизить частоту падений среди пожилых женщин, особенно тех, кто принимает множество лекарств. Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.
Полипрагмазией считается регулярное использование четырех и более лекарственных препаратов. Исследователи обнаружили, что участие в программе физических упражнений существенно снижает риск падений у пожилых женщин, особенно у тех, кто страдает полипрагмазией.
Эффективность упражнений зависит от исходного уровня физической подготовки: женщины с наихудшей физической формой извлекли наибольшую пользу из программы.
Основные выводы исследования
Для анализа были использованы данные рандомизированного контролируемого исследования по предотвращению падений в Куопио. В исследовании приняли участие 914 женщин в возрасте 76,5 лет, которые были разделены на две группы: одна группа занималась физическими упражнениями, а другая — нет.
Все участницы прошли фитнес-тесты в начале, через год и два года исследования. Лекарства оценивались на основе предварительного опроса, и участницы были разделены на шесть групп в зависимости от их количества. Падения отслеживались с помощью SMS-анкет каждые две недели в течение двух лет.
Программа упражнений включала занятия под руководством инструктора два раза в неделю в течение первых шести месяцев: тайцзи в один день и круговые тренировки в другой. После этого участницы имели свободный доступ к спортивным и развлекательным объектам города.
За время наблюдения было зарегистрировано 1380 падений: 739 из них привели к травмам и боли, 63 — к переломам.
Влияние полипрагмазии на риск падений
Самое значительное снижение риска падений наблюдалось среди женщин с полипрагмазией, участвовавших в программе упражнений. Риск падения у них был на 29% ниже, чем у женщин из контрольной группы, которые либо не принимали лекарства, либо принимали только одно и не участвовали в программе.
Интересно, что полипрагмазия не оказала влияния на количество падений в контрольной группе. Также не было обнаружено корреляции между количеством принимаемых лекарств и частотой переломов.
Исследователи подчеркивают важность физической активности для профилактики падений среди пожилых людей, особенно среди тех, кто принимает много лекарств.
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