Карпин строит новую команду: Колобков рассказал, зачем сборной России матчи с Замбией

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Бывший министр спорта России Павел Колобков подчеркнул необходимость сборной России продолжать тренироваться на сборах и участвовать в товарищеских матчах.

Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футбольный мяч

По его словам, уровень соперника для команды под руководством Валерия Карпина не имеет значения.

"Я рассматриваю текущие матчи сборной России как возможность создать новую команду, которая должна стать конкурентоспособной единицей в тот момент, когда мы вернемся к международным отборочным турнирам", — сказал Колобков.

Он подчеркнул, что даже такие встречи, как с Гренадой, помогают создать сплоченный коллектив.

19 марта сборная России одержала уверенную победу над командой Гренады со счетом 5:0 в Москве. Данил Пруцев стал автором первого гола на 16-й минуте, Арсен Адамов забил второй на 42-й минуте, а Артем Дзюба отправил в ворота противника свой 31-й гол за сборную, превзойдя достижение Александра Кержакова, пишет Газета.Ru.

25 марта состоится матч между Россией и Замбией, который начнется в 20:00 по московскому времени.

Уточнения

Па́вел Анато́льевич Колобко́в (род. 22 сентября 1969, Москва, СССР) — российский спортсмен и государственный деятель.



Вале́рий Гео́ргиевич Ка́рпин (род. 2 февраля 1969, Нарва) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.

