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Не просто игра: КХЛ и НХЛ готовят шоу, за которым скрывается нечто большее

1:48
Спорт

Что если хоккей — это не просто спорт, а тонкий геополитический инструмент? Предложение Владимира Путина организовать матч между сборными КХЛ и НХЛ прозвучало не случайно — за этим, по мнению экспертов, стоит стратегический замысел.

Национальная хоккейная лига
Фото: commons.wikimedia.org by Arnold C, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Национальная хоккейная лига

"Если президент говорит — значит, он знает, что это осуществимо", — сообщает Владислав Третьяк.

По его словам, инициатива Путина уже говорит о том, что игра вполне может состояться, несмотря на все сложности текущего времени.

С ним солидарен и Вячеслав Фетисов. Он подчёркивает: идея — не экспромт, а тщательно продуманное решение, направленное на то, чтобы повлиять на восприятие происходящего как в стране, так и за её пределами.

"Я думаю, что за этим стоит стратегия и понимание, как это может повлиять на отношение людей к происходящему", — сообщает Фетисов.

Однако он отмечает, что организовать такую встречу будет непросто. Сейчас, по его словам, подобные решения не принимаются в одночасье — слишком много политических и организационных нюансов. Но именно это делает возможный матч по-настоящему важным событием.

Особое внимание вызывает и потенциальный состав команд. Фетисов убеждён: нужно собрать сильнейших игроков вне зависимости от того, где они выступают.

"Нужно делать команду из лучших, а не тех, кто просто доступен", — сообщает он.

Сама идея объединить в одном матче хоккеистов из России и Северной Америки может стать мощным символом. Это не просто зрелищное шоу, а способ напомнить миру, насколько хоккей значим для России — и как спорт может говорить на языке, который понятен всем.

Уточнения

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) — международная хоккейная лига, образованная в феврале 2008 года для клубов из России и других стран Европы и Азии.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) (англ. National Hockey League, NHL; фр. Ligue nationale de hockey, LNH) — профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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