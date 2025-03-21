Боль при ходьбе: это может быть тревожным симптомом

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Когда колени или тазобедренные суставы начинают болеть, первым делом многие думают о возрастных изменениях или перенапряжении. Но дело не всегда в износе хрящей. Иногда боль говорит о чём-то совсем другом — и важно уметь распознать сигналы тела вовремя.

Больное колено
Фото: Freepik by jcomp
Больное колено

По словам специалиста по лечебной физкультуре и травматологии Фабио Коваса, тазобедренный и коленный суставы часто берут на себя нагрузку из-за других проблем — особенно при слабых мышцах ягодиц. Когда они не справляются со своей работой, нагрузка перераспределяется, что может привести к болям.

"Ягодичные мышцы — как фундамент дома. Если он неустойчив, вся конструкция страдает", — подчёркивает врач.

Чтобы избежать болей, он советует не пренебрегать физической активностью и включать в распорядок упражнения на укрепление бёдер, коленей и, особенно, ягодиц. Это не обязательно должны быть тяжёлые тренировки — достаточно правильно подобранных, регулярных движений.

Впрочем, если боль уже появилась и не проходит, лучше не откладывать визит к врачу. Особенно если:

  • Боль сильная или внезапная.
  • Появилась отёчность, покраснение или жар в суставе.
  • Сустав стал "щёлкать" или "блокироваться".
  • Боль усиливается ночью или мешает спать.

Важно помнить: самолечение может только усугубить ситуацию. Даже лёгкий дискомфорт может оказаться первым звоночком серьёзной проблемы.

А если вы ведёте малоподвижный образ жизни, работаете сидя или забываете про зарядку — боль в коленях и тазу может стать сигналом: пора менять привычки.

Уточнения

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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