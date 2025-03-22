Секрет стройных людей: почему они не голодают и не страдают

2:12 Your browser does not support the audio element. Спорт

Вы из тех, кто с энтузиазмом начинает ПП и спорт, но вскоре срывается, устав от постоянной куриной грудки и гречки? Тогда вы худеете не так, как нужно.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Тонкая талия

Главная ошибка — чрезмерный стресс. Диеты на голоде, изнуряющие тренировки и полное исключение любимых продуктов приводят лишь к одному: организм включает режим выживания и после срыва возвращает потерянные килограммы с запасом.

Правило 80/20: питание — ключ

Большинство результатов в похудении зависит не от спорта, а от еды. Да-да, 80% успеха — это сбалансированный и вкусный рацион. Именно вкусный — иначе мотивация быстро улетучится. Постоянная тяга к нормальной еде подтачивает силу воли, и вы в итоге возвращаетесь на круги своя.

Не надо голодать. Нужно просто научиться есть сбалансированно: белки, жиры, углеводы — всё в нужных пропорциях, с лёгким дефицитом калорий. Только так организм спокойно и без стресса начнёт избавляться от лишнего.

А как же спорт

Он, безусловно, важен, но не ради минуса на весах, а ради упругого тела, здоровья и хорошего настроения. Начните с малого — ежедневной прогулки. Найдите движение, которое приносит радость: танцы, плавание, йогу. И двигайтесь в своем темпе.

Как облегчить себе путь

Если вам тяжело всё организовать, есть удобный вариант — ПП-доставка "Вкус Силы". Это сервис, где за вас уже всё рассчитали: калории, БЖУ, меню. Вам остаётся только наслаждаться вкусной, разнообразной и полезной едой.

Плюсы:

Гибкие программы: для похудения, набора массы или поддержания формы

Ежедневно новое меню ресторанного уровня

Возможность заменить ингредиенты (например, исключить болгарский перец)

Заморозка доставки на время отъезда

Онлайн-консультации с врачом-диетологомИ самое приятное — никакой готовки, мытья посуды или подсчётов калорий. Просто открываете контейнер — и ужин готов.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

