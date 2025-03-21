Пакетá оказался в центре громкого скандала: угрожает ли это его карьере

Пока "Фламенго" празднует победу в Чемпионате Карика и готовится к напряжённой части сезона — с участием в Бразилейрао, Кубке Бразилии, Либертадорес и Суперчемпионате мира среди клубов, в тени успехов клуба назревает драма, которая может закончиться трагически для одного из его бывших игроков.

Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футбольный мяч

Пакетá на грани: футбол под угрозой навсегда

Бывший полузащитник "Фламенго" и нынешний игрок "Вест Хэма", Лукас Пакетá, оказался в центре громкого скандала. Его обвиняют в намеренном получении жёлтых карточек, чтобы повлиять на исход ставок.

Как сообщает The Guardian, 17 марта начался судебный процесс, который может затянуться на три недели. Английская футбольная ассоциация (FA) требует самого сурового наказания — полного отстранения Пакетá от футбола.

Если вина будет доказана, карьера игрока может закончиться навсегда — и это уже не просто дисциплинарное дело, а вопрос репутации международного масштаба.

Есть ли шанс на возвращение в "Фламенго"

На этом фоне спортивный директор "Фламенго" Жозе Бото прокомментировал возможное возвращение Пакетá в клуб. В интервью Венê Касагранде он подчеркнул, что, несмотря на неофициальные разговоры со штабом игрока, конкретных шагов пока не предпринималось.

"Лукас — футболист выдающегося уровня. Он идеально подошёл бы нашему составу. Но на данный момент никаких переговоров нет — ситуация должна сначала проясниться”, — отметил Бото.

Также он добавил, что "если появится возможность", клуб рассмотрит её - но только после завершения расследования.

Уточнения

Защи́тник (англ defender; устаревшее наименование бэк или фулбэк от англ. back — задний) — игрок, специализирующийся на выполнении оборонительных функций.

