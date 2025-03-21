Как поддерживать форму в отпуске: список must-have для активных путешественников

Планируете поездку и уже думаете, как не выпасть из тренировочного графика? Добро пожаловать в клуб. В отпуске редко бывает привычное пространство, оборудованное залом и любимым инвентарём. Но это вовсе не повод забыть о тренировках.
На самом деле, всё, что вам нужно для поддержания формы, — компактные, лёгкие и недорогие фитнес-гаджеты. Мы собрали подборку лучших вариантов до 2100 рублей , которые легко поместятся даже в ручную кладь.
Мини-резинки Fit Simplify — пять уровней сопротивления на любой случай. Компактные, универсальные, дают хорошую нагрузку.
Цена: 900 рублей
Tribe с пряжками — тканевые резинки с застёжками, которые удобно надевать и снимать.
Цена: 2000 рублей
TRX мини-резинки тоже в топе. Отличны для активации ягодиц, проработки кора и плеч.
Цена: от 1500 рублей
Monster Bands от Rogue — прочные, с возможностью крепления к двери. Делают возможными упражнения вроде тяги, жимов и даже обратных скручиваний.
Цена: от 1400 рублей
Triggerpoint MB1 — идеален после перелётов и долгих переездов.
Цена: от 1500 рублей
Tune Up Fitness — набор из двух для миофасциального релиза.
Цена: 2200 рублей
Peanut Ball — оригинальная форма для глубокой проработки мышц спины и ног.
Цена: 1600 рублей
Core Sliders AzureLife — диски для скольжения на любых поверхностях. Поднимают сложность базовых упражнений.
Цена: 900 рублей
Скакалка Elite Jumps — лёгкое кардио, не требующее места.
Цена: 2200 рублей
Ремешок Trideer — для глубоких и безопасных растяжек. Подходит для йоги и заминки.
Цена: 1000 рублей
Складной коврик Gaiam — не занимает места, разворачивается в любую тренировочную зону: в номере, на полу или на пляже.
Цена: 2500 рублей
Складная бутылка Stojo — удобно брать с собой, не занимает место. Подходит для активных путешественников.
Цена: от 2000 рублей
Воронка FitShot — мини-контейнер для белка или витаминов.
Цена: 2400 рублей
Многие думают: "Нет зала — значит, и тренироваться бессмысленно”. Это ошибка. Главное — не идеальная программа, а стимул для мышц.
Даже короткая тренировка с лентами или собственным весом — это уже вклад. Выбирайте упражнения на всё тело и делайте больше повторений, если нет отягощений. Прогулка, пробежка или плавание тоже отлично работают.
Добавьте разнообразия: изометрия, плиометрика, односторонние движения. А если вдохновения совсем нет — загляните на YouTube.
Задача — не быть идеальными, а сохранять привычку. Пока день не закрутил, лучше уделить себе 20 минут — и дальше наслаждаться путешествием.
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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