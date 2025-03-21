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Как поддерживать форму в отпуске: список must-have для активных путешественников

3:23
Спорт

Планируете поездку и уже думаете, как не выпасть из тренировочного графика? Добро пожаловать в клуб. В отпуске редко бывает привычное пространство, оборудованное залом и любимым инвентарём. Но это вовсе не повод забыть о тренировках.

Упражнение на растяжку тела
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Упражнение на растяжку тела

На самом деле, всё, что вам нужно для поддержания формы, — компактные, лёгкие и недорогие фитнес-гаджеты. Мы собрали подборку лучших вариантов до 2100 рублей , которые легко поместятся даже в ручную кладь.

Эластичные ленты

Мини-резинки Fit Simplify — пять уровней сопротивления на любой случай. Компактные, универсальные, дают хорошую нагрузку. 
Цена: 900 рублей

Tribe с пряжками — тканевые резинки с застёжками, которые удобно надевать и снимать. 
Цена: 2000 рублей

TRX мини-резинки тоже в топе. Отличны для активации ягодиц, проработки кора и плеч.
Цена: от 1500 рублей

Monster Bands от Rogue — прочные, с возможностью крепления к двери. Делают возможными упражнения вроде тяги, жимов и даже обратных скручиваний.

Цена: от 1400 рублей

Массажные мячи

Triggerpoint MB1 — идеален после перелётов и долгих переездов. 
Цена: от 1500 рублей

Tune Up Fitness — набор из двух для миофасциального релиза. 
Цена: 2200 рублей

Peanut Ball — оригинальная форма для глубокой проработки мышц спины и ног. 
Цена: 1600 рублей

Кардио-аксессуары

Core Sliders AzureLife — диски для скольжения на любых поверхностях. Поднимают сложность базовых упражнений.
Цена: 900 рублей

Скакалка Elite Jumps — лёгкое кардио, не требующее места. 
Цена: 2200 рублей

Для йоги и растяжки

Ремешок Trideer — для глубоких и безопасных растяжек. Подходит для йоги и заминки.
Цена: 1000 рублей

Складной коврик Gaiam — не занимает места, разворачивается в любую тренировочную зону: в номере, на полу или на пляже.
Цена: 2500 рублей

Гидратация и питание

Складная бутылка Stojo — удобно брать с собой, не занимает место. Подходит для активных путешественников.
Цена: от 2000 рублей

Воронка FitShot — мини-контейнер для белка или витаминов. 
Цена: 2400 рублей

Как составить дорожную тренировку

Многие думают: "Нет зала — значит, и тренироваться бессмысленно”. Это ошибка. Главное — не идеальная программа, а стимул для мышц.

Даже короткая тренировка с лентами или собственным весом — это уже вклад. Выбирайте упражнения на всё тело и делайте больше повторений, если нет отягощений. Прогулка, пробежка или плавание тоже отлично работают.

Добавьте разнообразия: изометрия, плиометрика, односторонние движения. А если вдохновения совсем нет — загляните на YouTube.

Задача — не быть идеальными, а сохранять привычку. Пока день не закрутил, лучше уделить себе 20 минут — и дальше наслаждаться путешествием.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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