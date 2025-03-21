Зажатые сгибатели бедра: главный тормоз вашего прогресса в беге

Почти каждый бегун знает, что без динамической разминки и растяжки задней поверхности бедра — никуда. Кто-то добавляет к этому массаж роликом. Но часто ли вы уделяете внимание мышцам-сгибателям бедра? Если честно — вряд ли.
А ведь именно они играют ключевую роль в движении: поднимают колено, участвуют в шаге и при этом почти всегда оказываются в "зажатом" состоянии. Особенно у тех, кто весь день проводит сидя.
Сгибатели бедра — это группа мышц, расположенных спереди таза, которые поднимают ногу и колено вверх. Если вы весь день сидите, ваши колени находятся под углом 90 градусов — мышцы постоянно сокращены. Это как ходить с постоянно согнутыми бицепсами.
Физические нагрузки вроде велоспорта, гребли или даже бега тоже могут вызвать напряжение в этой зоне. Когда колени часто находятся близко к груди, сгибатели бедра перенапрягаются.
Если не растягивать эти мышцы, вы рискуете получить боли в пояснице и коленях. Кроме того, скованность в бедре ухудшает технику бега и снижает скорость.
Чтобы сохранить свободу движений и не стать заложником боли, специалисты рекомендуют:
Эти упражнения не обязательно делать все сразу. Динамические лучше использовать перед тренировкой, а статические — после или в течение дня как "перезагрузку". Главное — регулярность. И помните: растяжка не должна вызывать боль. Если что-то не так — обратитесь к специалисту.
Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.
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