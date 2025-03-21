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Зажатые сгибатели бедра: главный тормоз вашего прогресса в беге

2:48
Спорт

Почти каждый бегун знает, что без динамической разминки и растяжки задней поверхности бедра — никуда. Кто-то добавляет к этому массаж роликом. Но часто ли вы уделяете внимание мышцам-сгибателям бедра? Если честно — вряд ли.

Бег
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бег

А ведь именно они играют ключевую роль в движении: поднимают колено, участвуют в шаге и при этом почти всегда оказываются в "зажатом" состоянии. Особенно у тех, кто весь день проводит сидя.

Что такое мышцы-сгибатели бедра и почему их важно растягивать

Сгибатели бедра — это группа мышц, расположенных спереди таза, которые поднимают ногу и колено вверх. Если вы весь день сидите, ваши колени находятся под углом 90 градусов — мышцы постоянно сокращены. Это как ходить с постоянно согнутыми бицепсами.

Физические нагрузки вроде велоспорта, гребли или даже бега тоже могут вызвать напряжение в этой зоне. Когда колени часто находятся близко к груди, сгибатели бедра перенапрягаются.

Чем опасны напряжённые сгибатели бедра

Если не растягивать эти мышцы, вы рискуете получить боли в пояснице и коленях. Кроме того, скованность в бедре ухудшает технику бега и снижает скорость.

Как понять, что у вас уже есть проблема

  • Боль или дискомфорт в передней части бедра.
  • Сложность при вставании со стула.
  • Ощущение натянутости при наклонах назад.

Что делать: 10 эффективных упражнений

Чтобы сохранить свободу движений и не стать заложником боли, специалисты рекомендуют:

  • Выпад с колена — опора на одно колено, таз уходит вперёд, спина ровная.
  • Растяжка лёжа на спине — одно колено к груди, вторая нога вытянута.
  • Растяжка лёжа на боку — согнутая нога прижата к груди, вторая — к ягодице.
  • Поза "четвёрки" на стуле — сидя, нога закинута на колено другой, наклон вперёд.
  • "Диванная" растяжка — колено на полу, голень у стены или дивана.
  • Полувыпад с мячом — динамика: скручивание корпуса с мячом в руках.
  • Обратная нордическая растяжка — с колен, откидывание назад.
  • Мостик — подъём таза с пола, работа ягодиц и кора.
  • Классический выпад — чередуем ноги, колени под углом 90 градусов.
  • "Пряник" (pretzel stretch) — лёжа на боку, скручивание в теле.

Эти упражнения не обязательно делать все сразу. Динамические лучше использовать перед тренировкой, а статические — после или в течение дня как "перезагрузку". Главное — регулярность. И помните: растяжка не должна вызывать боль. Если что-то не так — обратитесь к специалисту.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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