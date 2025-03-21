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"Моя родина — Россия": откровения чемпионки с казахскими корнями Меденовой

1:38
Спорт

Этническая казашка Салтанат Меденова, представляющая Россию, недавно одержала победу на чемпионате мира по боксу среди женщин в Сербии. В финале весовой категории до 81 кг она уверенно победила турецкую спортсменку Исильдар Бурсу со счетом 4:1.

Боксерские перчатки
Фото: wikimapia by Kru Tony Moore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Боксерские перчатки

После возвращения на родину, в Омск, Меденова дала интервью телеканалу "Матч ТВ", где прокомментировала обращения казахстанцев с призывом вернуться на историческую родину:

"Я — казашка. Мне казахстанцы говорят: "Возвращайся на родину". Но моя родина — Россия. Я здесь родилась, здесь выросла и останусь здесь".

Стоит отметить, что Меденова ранее становилась чемпионкой России в 2021 и 2023 годах. В финале национального первенства она одержала победу над Анастасией Демурчян, чемпионкой мира из Краснодара.

В интервью после победы на чемпионате России Салтанат отметила:

"Психологически было немного сложно, но, выйдя на ринг, почувствовала облегчение. Поддержка тренеров придала особую силу, поэтому боксировала уверенно, не думая о результате".

Она также выразила надежду на скорое возвращение российских спортсменов на международную арену:

"Для меня большая честь защищать честь страны, исполнять гимн. Это моя мечта. Хочу слышать наш гимн не только на рядовых турнирах, но и на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх".

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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