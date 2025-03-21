Вас удивит, чем занят ваш мозг, когда вы ничего не делаете

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Даже когда мы бездействуем, мозг продолжает работать. Он не просто хранит воспоминания — он систематизирует их, предвосхищает будущее и "репетирует" реакции на возможные события. Этот феномен изучили учёные из Университета Падуи и Венецианского института молекулярной медицины (Vimm) под руководством Маурицио Корбетты.

Фото: https://commons.wikimedia.org by OlgaKraynova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ нейронная связь

Как мозг тренируется в фоновом режиме

Первое исследование, опубликованное в журнале Neuron, анализирует данные от червей до приматов. Исследователи бнаружили, что мозг в состоянии покоя воспроизводит те же нейронные паттерны, что и во время активных действий.

"Наш мозг — это живой архив прошлых переживаний. Даже в состоянии покоя зрительные зоны, ответственные за распознавание лиц, сохраняют активность, аналогичную той, что возникает при реальном зрительном контакте", — объясняет координатор исследования Маурицио Корбетта.

Этот механизм помогает мозгу структурировать информацию, словно он "проигрывает" сценарии будущих событий, готовясь к ним заранее.

Когда привычка становится рефлексом

Во втором исследовании, они изучили двигательную систему. Они выяснили, что мозг воспроизводит те же нейронные паттерны как во время движения (например, открытие и закрытие руки), так и в покое.

Причём для привычных движений это происходит чаще, чем для новых.

"Мозг — как ученик, который бессознательно повторяет материал перед экзаменом", — отмечает Корбетта.

Таким образом, периоды покоя не проходят даром: в это время мозг закрепляет привычные действия и готовится к новым вызовам.

Как это помогает медицине

Изучение этих механизмов может привести к прорыву в лечении неврологических заболеваний. Например, понимание того, как мозг воспроизводит нейронные паттерны в покое, поможет разрабатывать новые методы восстановления после инсультов и других повреждений нервной системы.

Так что даже когда нам кажется, что мы ничего не делаем, наш мозг продолжает работать: он анализирует, предсказывает и совершенствуется, готовясь к будущему.

Уточнения

Нейробиология — наука, изучающая устройство, функционирование, развитие, генетику, биохимию, физиологию и патологию нервной системы. Изучение поведения является также разделом нейробиологии.

