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Сила русской женщины: ей удалось проплыть подо льдом Байкала без костюма 122 метра

0:34
Спорт

Россиянка Екатерина Некрасова установила мировой рекорд. Женщине удалось проплыть целых 122 метра подо льдом Байкала без гидрокостюма.

Антарктида, лед, озеро Фрикселл
Фото: commons.wikimedia.org by Joe Mastroianni, National Science Foundation, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Антарктида, лед, озеро Фрикселл

Она сделала это в рамках первого в мире фестиваля подводного фридайвинга "Под лед Байкала". Температура воды была +2°C.

Кстати, в фестивале приняли участие хорваты, турки и россияне. Было установлено 4 мировых рекорда, сообщает KP. RU.

Добавим, что эти соревнования проводят уже второй раз подряд в Приангарье.

 

Уточнения

Байка́л (бур Байгал далай) — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири площадью 31 722 км², самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды и самое большое по площади пресноводное озеро Евразии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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