Сила русской женщины: ей удалось проплыть подо льдом Байкала без костюма 122 метра

Россиянка Екатерина Некрасова установила мировой рекорд. Женщине удалось проплыть целых 122 метра подо льдом Байкала без гидрокостюма.
Она сделала это в рамках первого в мире фестиваля подводного фридайвинга "Под лед Байкала". Температура воды была +2°C.
Кстати, в фестивале приняли участие хорваты, турки и россияне. Было установлено 4 мировых рекорда, сообщает KP. RU.
Добавим, что эти соревнования проводят уже второй раз подряд в Приангарье.
Байка́л (бур Байгал далай) — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири площадью 31 722 км², самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды и самое большое по площади пресноводное озеро Евразии.
Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.