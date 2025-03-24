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После 40 лет кожа висит? Есть решение: этот метод вернёт телу молодость

1:43
Спорт

Многие люди, которым удалось скинуть большой лишний вес, особенно после сорока лет страдают от обвисшей кожи. Как с этим справиться? Можно ли в таком случае вернуть телу подтянутый вид? Сергей Литовченко, фитнес-эксперт, основатель фитнес-студии Fitlit рассказал в беседе с Pravda. Ru, как избавиться от дряблости кожи после похудения на 10 и более килограмм.

Крем для тела
Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крем для тела

"С возрастом сама по себе мышечная ткань становится более слабая, дряблая. И это связано с тем, что еще снижается скорость метаболизма. И чтобы этого избежать, нужно заниматься спортом. Не таскать тяжести и изнурять себя кардиотренировками, достаточно уделять время фитнесу. Но самое главное — это регулярность", — отметил эксперт.

Он добавил, что помимо фитнеса, нужно много двигаться. Например, поехать на велосипедах покататься, сходить в бассейн, больше проводить время на свежем воздухе.

"Если это физическая активность, то упражнения должны быть с небольшим отягощением. Не так, чтобы себя рвать, а так, чтобы организм чувствовал сопротивление", — отметил Литовченко.

Чтобы кожа после похудения не была дряблой эксперт советует прибегнуть к различным массажам и обертываниям.

"Изнутри мы должны обязательно добавить коллаген, потому что кожа — это тоже орган, который мы должны правильно питать и которым мы должны заниматься. Очень хорошо помогает контрастный душ. Добавите и легкое растирание. Особенно области живота. Чуть покраснело — все, достаточно", — заключил эксперт.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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