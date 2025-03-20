Усик назвал себя царём подкаблучников

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Украинский боксёр, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик назвал себя подкаблучником.

Фото: commons.wikimedia.org by Andriy Makukha (Amakuha), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Боксер Александр Усик

"Хочу отметить, что я не просто подкаблучник, я — царь подкаблучников. Я — главный подкаблучник в мире. Чтобы это понимать и не бояться, что тебя кто-то осудит, нужно иметь большие и крепкие яйца. Нужно иметь сердце и любовь к своей второй половинке", — сказал украинец в интервью Владиславу Демину.

Он познакомился со своей женой еще в школьное время. В 2009 году они поженилась. В браке родились четверо детей — Елизавета, Кирилл, Михаил и Мария. Младшая дочь родилась в январе прошлого года.

Усик рассказал, что старается проводить много времени со своей семьей и быть с детьми.

Уточнения

Алекса́ндр Алекса́ндрович У́сик (укр. Олександр Олександрович Усик; род. 17 января 1987, Симферополь, Украинская ССР, СССР) — непобеждённый украинский боксёр-профессионал, выступающий в первой тяжёлой и тяжёлой весовых категориях.

