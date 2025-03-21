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Этот боец ММА одержим демонами: Брайс Митчелл высказался о сопернике

1:14
Спорт

Американский боец Брайс Митчелл будет драться на турнире UFC 314 с бразильцем Жеанои Силвой, которого он считает одержимым демонами.

Прием "треугольник" в ММА
Фото: flickr.com by Eric Langley, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Прием "треугольник" в ММА

Митчелл пожаловался на своего соперника. Их бой пройдет в ночь с 12 на 13 апреля.

"Я прошу всех христиан помолиться со мной. Пожелайте мне спокойного сна, поскольку после пресс-конференции меня мучают ужасные сны. Легионы демонов атакуют меня каждую ночь, поэтому мне не удается нормально выспаться", — заявил американец.

Он заявил, что его окружают демоны.

"Они провоцируют меня и посылают красивых женщин соблазнять меня. Сатана пытается наполнить мое сердце злобой. Я уже давно дерусь не за себя, я дерусь во имя Бога. И 12 апреля мне предстоит поединок с человеком, одержимым легионом демонов", — пожаловался Митчелл в видео обращении.

На его счету 17 побед и 2 поражения. Он занимает 13-ю строчку рейтинга UFC в полулегком весе.

У Жеана Силвы 15 побед и 2 поражения, сообщает "МК-Спорт".

Уточнения

Бра́йс Э́ндрю Ми́тчелл (англ. Bryce Andrew Mitchell; род. 4 октября 1994, Кабот, Арканзас) — американский боец смешанных единоборств. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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