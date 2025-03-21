Этот боец ММА одержим демонами: Брайс Митчелл высказался о сопернике

Американский боец Брайс Митчелл будет драться на турнире UFC 314 с бразильцем Жеанои Силвой, которого он считает одержимым демонами.
Митчелл пожаловался на своего соперника. Их бой пройдет в ночь с 12 на 13 апреля.
"Я прошу всех христиан помолиться со мной. Пожелайте мне спокойного сна, поскольку после пресс-конференции меня мучают ужасные сны. Легионы демонов атакуют меня каждую ночь, поэтому мне не удается нормально выспаться", — заявил американец.
Он заявил, что его окружают демоны.
"Они провоцируют меня и посылают красивых женщин соблазнять меня. Сатана пытается наполнить мое сердце злобой. Я уже давно дерусь не за себя, я дерусь во имя Бога. И 12 апреля мне предстоит поединок с человеком, одержимым легионом демонов", — пожаловался Митчелл в видео обращении.
На его счету 17 побед и 2 поражения. Он занимает 13-ю строчку рейтинга UFC в полулегком весе.
У Жеана Силвы 15 побед и 2 поражения, сообщает "МК-Спорт".
Бра́йс Э́ндрю Ми́тчелл (англ. Bryce Andrew Mitchell; род. 4 октября 1994, Кабот, Арканзас) — американский боец смешанных единоборств.
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