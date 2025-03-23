Секреты неудачников: почему многие бросают спорт после фитнес-марафонов

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Различные фитнес-марафоны становятся все популярнее с каждым годом. Тем, кто покупает участие, обещают видимые результаты буквально за 2-3 недели. Фитнес-тренер Эдуард Каневский назвал 3 главных минуса таких марафонов.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Тренировка в спорт зале

Они не учитывают индивидуальных особенностей человека, так как имеют массовый характер. Тем, кто страдает от повышенного артериального доверия и тем, кто имеет проблемы с опорно-двигательной системой, такие марафоны могут только навредить.

Также участников не контролирует тренер. Он просто не имеет физической возможности поправлять и следить за техникой каждого человека из-за большого количества клиентов.

Третий минус — в конце марафона у человека чаще всего пропадает мотивация заниматься дальше, пишет "МК-Спорт".

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



