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Не быть бревном в 30 лет помогут эти упражнения: уделите всего 15 минут

2:27
Спорт

После 30 лет нужно обязательно поддерживать гибкость и здоровье суставов, в этом поможет следующий комплекс упражнений.

Женщина занимается спорт
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Женщина занимается спорт

Суставная гимнастика — не просто разминка перед тренировкой. Эта система упражнений, которая направлена на улучшение двигательной функции суставов, эластичности связок и профилактику возрастных изменений.

Она помогает выработке синовиальной жидкости, которая предотвращает трение хрящей.

Упражнения для суставной гимнастики:

  1. Наклоны головы. Медленно наклонить голову вправо и влево, затем вперед и назад по пять раз в каждую сторону.
  2. Круговые движения плечами. Стоя или сидя поднять плечи к ушам и сделать круговые движения вперед и назад по десять раз.
  3. Круговые движения локтями. Стоя или сидя развести руки в стороны, сделать 10 круговых движений предплечьями вперед и десять круговых движений назад.
  4. Скручивания туловища. Сидя на стуле наклониться влево и вправо, удерживая спину прямой. Повторить движение десять раз на каждую сторону.
  5. Растяжка спины. Сидя или стоя поднять руки перед собой, взять кисти в "замок" и максимально скруглить спину. Зафиксироваться в таком положении на пять секунд, а затем завести руки назад и максимально свести лопатки, грудь вперед. Повторить действие десять раз.
  6. Вращения тазом. Встать, руки на пояс, сделать десять круговых движений тазом в одну сторону, а затем в другую.
  7. Приседания с поднятыми руками. Встать прямо, руки поднять вверх. Сделать медленные приседания, не отрывая пятки от пола. Количество повторений — десять раз.
  8. Вращения коленями. Встать, ноги вместе, руки на колени. Сделать десять вращений коленями в одну сторону, а после в другую.
  9. Растяжка ног. Сидя на полу развести ноги в стороны и тянуться к каждой ноге по десять секунд.
  10. Разогрев кистей и стоп. Сидя или стоя взять кисти в "замок", ноги поставить на носочки, сделать десять круговых движений кистями и ногами, пишет "СЭ".

Все эти упражнения позволят вам оставаться в отличной физической форме даже в зрелом возрасте.

Уточнения

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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