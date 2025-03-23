Не быть бревном в 30 лет помогут эти упражнения: уделите всего 15 минут

После 30 лет нужно обязательно поддерживать гибкость и здоровье суставов, в этом поможет следующий комплекс упражнений.
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Женщина занимается спорт
Суставная гимнастика — не просто разминка перед тренировкой. Эта система упражнений, которая направлена на улучшение двигательной функции суставов, эластичности связок и профилактику возрастных изменений.
Она помогает выработке синовиальной жидкости, которая предотвращает трение хрящей.
Упражнения для суставной гимнастики:
Наклоны головы. Медленно наклонить голову вправо и влево, затем вперед и назад по пять раз в каждую сторону.
Круговые движения плечами. Стоя или сидя поднять плечи к ушам и сделать круговые движения вперед и назад по десять раз.
Круговые движения локтями. Стоя или сидя развести руки в стороны, сделать 10 круговых движений предплечьями вперед и десять круговых движений назад.
Скручивания туловища. Сидя на стуле наклониться влево и вправо, удерживая спину прямой. Повторить движение десять раз на каждую сторону.
Растяжка спины. Сидя или стоя поднять руки перед собой, взять кисти в "замок" и максимально скруглить спину. Зафиксироваться в таком положении на пять секунд, а затем завести руки назад и максимально свести лопатки, грудь вперед. Повторить действие десять раз.
Вращения тазом. Встать, руки на пояс, сделать десять круговых движений тазом в одну сторону, а затем в другую.
Приседания с поднятыми руками. Встать прямо, руки поднять вверх. Сделать медленные приседания, не отрывая пятки от пола. Количество повторений — десять раз.
Вращения коленями. Встать, ноги вместе, руки на колени. Сделать десять вращений коленями в одну сторону, а после в другую.
Растяжка ног. Сидя на полу развести ноги в стороны и тянуться к каждой ноге по десять секунд.
Разогрев кистей и стоп. Сидя или стоя взять кисти в "замок", ноги поставить на носочки, сделать десять круговых движений кистями и ногами, пишет "СЭ".
Все эти упражнения позволят вам оставаться в отличной физической форме даже в зрелом возрасте.
Уточнения
Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.