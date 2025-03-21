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Исповедь капитана: Мбаппе удивил болельщиков неожиданным заявлением

1:20
Спорт

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал свои заявления, сделанным в сентябре 2024.

мбаппе
Фото: soccer.ru by Кирилл Венедиктов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
мбаппе

В интервью он признал, что тогда его слова могли показаться излишне сухими и даже высокомерными. Он отметил, что на данном этапе своей карьеры он больше не озабочен тем, что о нём думают окружающие.

"Я просто приезжаю, играю и стараюсь помочь команде. То, что думают люди, теперь меня меньше всего беспокоит", — сказал Мбаппе.

Он также признал, что его поведение и игра в матче с Италией, где Франция потерпела поражение (1:3), были не на должном уровне.

"Я знаю, что не был хорош против Италии и не был тем объединяющим игроком, которого ожидали от меня как от капитана", — отметил Мбаппе.

Он признал, что критика была заслуженной и аргументированной, добавив, что был готов принимать конструктивную критику.

Мбаппе подчеркнул, что извлёк уроки из этого сложного периода и отметил важность перефокусировки на то, что действительно имеет значение в его карьере.

Напомним, нападающий мадридского "Реала" в сентябре 2024 года обвинил сборную Италии в плохой игре на Евро-2024.

Уточнения

Килиа́н Мбаппе́ Лотте́н  — французский футболист, нападающий клуба «Реал Мадрид» и капитан сборной Франции. Считается одним из лучших игроков мира.

«Реа́л Мадри́д» — испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрид. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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