Приседания, жим и тяга: тренер раскрыл секрет идеальной физической формы

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Мир постоянно ищет секретную формулу фитнеса — идеальное упражнение или подход, который поможет улучшить здоровье и физическую форму.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Тренировка в спорт зале

Хотя кажется, что такого универсального решения не существует, ведущий тренер по силовой подготовке Дэн Джон утверждает, что оно может быть гораздо проще, чем мы думаем.

По словам Джона, существует несколько основных движений, которые необходимы для полноценного физического развития: жим, становая тяга и приседания. Эти движения, по его мнению, являются основой любой силовой тренировки.

Несмотря на то, что можно экспериментировать с различными упражнениями и отягощениями, эти движения должны быть в любом тренировочном плане, пишет The Independent.

Уточнения

Становая тя́га — базовое многосуставное упражнение, выполняемое обычно со штангой (а также с гантелью или гирей), удерживаемыми обеими руками.

