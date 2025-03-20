Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-5 самых быстрых легковых автомобилей СССР
Собрались в стаю и спикировали. В Одессе дроны уничтожили склады и военные предприятия
Шлифануть кожу, как столешницу: почему все помешались на лазерном омоложении
Без яиц, но с идеальной текстурой — два лучших заменителя в блинном тесте
Эксперт раскрыл: выгодно ли гасить ипотеку досрочно — вот что лучше сделать с деньгами
Богиня, ставшая подругой: Прохор Шаляпин откровенно рассказал об отношениях с Анастасией Волочковой
Эти 3 удивительных факта о кошках растрогают вас до глубины души
Скрытый защитник или тайный разрушитель ваших стен? Раскрываем тайны плюща
Шведская вежливость без лишних слов: что нужно знать туристам

Приседания, жим и тяга: тренер раскрыл секрет идеальной физической формы

0:47
Спорт

Мир постоянно ищет секретную формулу фитнеса — идеальное упражнение или подход, который поможет улучшить здоровье и физическую форму.

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

Хотя кажется, что такого универсального решения не существует, ведущий тренер по силовой подготовке Дэн Джон утверждает, что оно может быть гораздо проще, чем мы думаем.

По словам Джона, существует несколько основных движений, которые необходимы для полноценного физического развития: жим, становая тяга и приседания. Эти движения, по его мнению, являются основой любой силовой тренировки.

Несмотря на то, что можно экспериментировать с различными упражнениями и отягощениями, эти движения должны быть в любом тренировочном плане, пишет The Independent.

Уточнения

Становая тя́га — базовое многосуставное упражнение, выполняемое обычно со штангой (а также с гантелью или гирей), удерживаемыми обеими руками. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Калифорнийские выдры стали героями борьбы с захватчиками
Домашние животные
Калифорнийские выдры стали героями борьбы с захватчиками
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Недвижимость
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе Аудио 
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше
Красота и стиль
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше Аудио 
Популярное
Выращиваем чеснок размером с яблоко — вот в чем секрет

Хотите чеснок размером с яблоко? Всё дело в мартовской подкормке, которую 90 % дачников пропускают! Расскажем, какие удобрения помогут вырастить гигантский урожай.

Выращиваем чеснок размером с яблоко — вот в чем секрет
Мыслить нестандартно — три каверзных вопроса, которые помогают определить ваш IQ
Мыслить нестандартно — три каверзных вопроса, которые помогают определить ваш IQ
Медовая настойка, которая покорит всех — пряный вкус, мягкость и согревающий эффект
Гости съедят всё до последней ложки — секрет идеальной тушёной капусты
Как Ту-214 стал главной надеждой российского авиапрома: секреты производства, о которых молчат Дмитрий Плотников Эксперт Юшков рассказал, как России войти в сделку США и Украины по электростанциям Любовь Степушова Тайны древних монстров: как вампиры, оборотни и зомби стали частью нашей культуры Игорь Буккер
Картофель мелкий, а ботва огромная? Исправляем ситуацию
Самосвалы под запретом: Казахстан борется с разрушением дорог
Мужчины в восторге: рецепт закуски, который стоит сохранить
Мужчины в восторге: рецепт закуски, который стоит сохранить
Последние материалы
ТОП-5 самых быстрых легковых автомобилей СССР
Собрались в стаю и спикировали. В Одессе дроны уничтожили склады и военные предприятия
Приседания, жим и тяга: тренер раскрыл секрет идеальной физической формы
Шлифануть кожу, как столешницу: почему все помешались на лазерном омоложении
Без яиц, но с идеальной текстурой — два лучших заменителя в блинном тесте
Эксперт раскрыл: выгодно ли гасить ипотеку досрочно — вот что лучше сделать с деньгами
Богиня, ставшая подругой: Прохор Шаляпин откровенно рассказал об отношениях с Анастасией Волочковой
Эти 3 удивительных факта о кошках растрогают вас до глубины души
Скрытый защитник или тайный разрушитель ваших стен? Раскрываем тайны плюща
Шведская вежливость без лишних слов: что нужно знать туристам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.