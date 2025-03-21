Недосыпание или пересыпание: как найти золотую середину для здоровья

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​Сон играет ключевую роль в поддержании здоровья и общего самочувствия человека. Рекомендуемая продолжительность сна варьируется в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей.

Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian Девушка спит

Рекомендуемая продолжительность сна по возрастным группам:

Новорожденные (0-3 месяца): 14-17 часов в сутки.

Младенцы (4-11 месяцев): 12-15 часов. ​

​ Дети (1-2 года): 11-14 часов. ​

​ Дошкольники (3-5 лет): 10-13 часов. ​

​ Дети школьного возраста (6-13 лет): 9-11 часов. ​

​ Подростки (14-17 лет): 8-10 часов. ​

​ Молодые взрослые (18-25 лет): 7-9 часов. ​

​ Взрослые (26-64 года): 7-9 часов. ​

​ Пожилые люди (65 лет и старше): 7-8 часов. ​

Эти рекомендации основаны на исследованиях Национального фонда сна и других авторитетных организаций. ​

Индивидуальные потребности во сне:

Хотя указанные нормы являются общими рекомендациями, потребность во сне может отличаться у разных людей. Некоторые чувствуют себя отдохнувшими после 6 часов сна, в то время как другим требуется до 10 часов для полного восстановления. Важно прислушиваться к своему организму и оценивать качество сна по утреннему самочувствию. ​

Рекомендации для обеспечения качественного сна:

Соблюдайте регулярный режим сна: ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время, даже в выходные дни.

Создайте комфортные условия для сна: обеспечьте тишину, темноту и оптимальную температуру в спальне. ​

​ Ограничьте использование гаджетов перед сном: синий свет от экранов может негативно влиять на засыпание. ​

​ Избегайте стимуляторов: сократите потребление кофеина и никотина во второй половине дня. ​

​ Включите физическую активность: регулярные упражнения способствуют улучшению качества сна, но избегайте интенсивных нагрузок перед сном. ​

Соблюдение этих рекомендаций поможет улучшить качество сна и общее состояние здоровья.

Уточнения

Сновиде́ние - это субъективное восприятие образов (зрительных, слуховых, тактильных, вкусовых, обонятельных), возникающих в сознании у спящего человека.

