Недосыпание или пересыпание: как найти золотую середину для здоровья

Сон играет ключевую роль в поддержании здоровья и общего самочувствия человека.Рекомендуемая продолжительность сна варьируется в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей.
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Девушка спит
Рекомендуемая продолжительность сна по возрастным группам:
Новорожденные (0-3 месяца):14-17 часов в сутки.
Младенцы (4-11 месяцев):12-15 часов.
Дети (1-2 года):11-14 часов.
Дошкольники (3-5 лет):10-13 часов.
Дети школьного возраста (6-13 лет):9-11 часов.
Подростки (14-17 лет):8-10 часов.
Молодые взрослые (18-25 лет):7-9 часов.
Взрослые (26-64 года):7-9 часов.
Пожилые люди (65 лет и старше):7-8 часов.
Эти рекомендации основаны на исследованиях Национального фонда сна и других авторитетных организаций.
Индивидуальные потребности во сне:
Хотя указанные нормы являются общими рекомендациями, потребность во сне может отличаться у разных людей.Некоторые чувствуют себя отдохнувшими после 6 часов сна, в то время как другим требуется до 10 часов для полного восстановления.Важно прислушиваться к своему организму и оценивать качество сна по утреннему самочувствию.
Рекомендации для обеспечения качественного сна:
Соблюдайте регулярный режим сна:ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время, даже в выходные дни.
Создайте комфортные условия для сна:обеспечьте тишину, темноту и оптимальную температуру в спальне.
Ограничьте использование гаджетов перед сном:синий свет от экранов может негативно влиять на засыпание.
Избегайте стимуляторов:сократите потребление кофеина и никотина во второй половине дня.
Включите физическую активность:регулярные упражнения способствуют улучшению качества сна, но избегайте интенсивных нагрузок перед сном.
Соблюдение этих рекомендаций поможет улучшить качество сна и общее состояние здоровья.
Уточнения
Сновиде́ние - это субъективное восприятие образов (зрительных, слуховых, тактильных, вкусовых, обонятельных), возникающих в сознании у спящего человека.