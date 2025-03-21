Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пыльные шторы — в прошлом: эти решения превратят окна в шедевр
Картофельные очистки — золото для грядки: вот как их правильно использовать
Башня замка Борго покажет такое, что вы забудете, зачем приехали в эту деревню
Собака носится по дому, как по взлетной полосе? Всё, что нужно знать о таком поведении
Вторичка под ударом: эксперты нашли слабое звено в сделках с жильём
Недосыпание или пересыпание: как найти золотую середину для здоровья
Сотни звезд Голливуда восстали против ИИ: чего они требуют от Белого дома
Спасение для сладкоежек: торт с шоколадной пастой за 15 минут из 3 простых продуктов
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды

Сын Буффона выбрал другую сборную: отец дал неожиданный совет

3:01
Спорт

Семнадцатилетний футболист Луи Буффон сообщил, что обсуждал решение присоединиться к сборной Чехии до 18 лет со всей своей семьей. Сын легендарного итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона и модели Алены Шередовой поделился в интервью сайту Футбольной ассоциации Чехии, что его знаменитый отец также рекомендовал ему представлять Чехию. Молодой полузащитник клуба "Пиза" имеет двойное гражданство.

Футбольный мяч
Фото: flickr.com by Хейден Шифф, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Футбольный мяч

Буффон впервые присоединился к команде тренера Вацлава Йилека на сборах в Писеке в феврале. Сейчас он прибыл из Италии на встречу перед турниром в Португалии, где чехи будут играть с Англией и Францией, пишет sport.aktualne.cz.

Его первое приглашение вызвало большой интерес.

"Я был очень рад возможности приехать на встречу. Мне также было интересно узнать о другой футбольной культуре. Я отлично ладил с товарищами по команде и был по-настоящему счастлив", — признался Буффон.

Выбор, за кого выступать, был непростым. Юный спортсмен рассказал, что поговорил со своей семьей, и они вместе решили, что для его футбольной карьеры и развития как игрока лучше играть за Чешскую Республику.

Оба родителя поддержали его решение.

"Моя мама, конечно, была очень счастлива. Но мой отец тоже был взволнован, потому что это была моя первая номинация в национальную сборную. Он также посоветовал мне играть за Чехию, так как считал, что это лучший способ развиваться как игрок", — рассказал Буффон-младший.

Буффон быстро понял, что ему понадобится знание чешского языка. Он признался, что пока не очень хорошо говорит по-чешски, но когда узнал, что может приехать в эту страну, начал его учить. По его словам, он проводит около десяти минут каждый день в Duolingo — популярном языковом приложении, поделился молодой Буффон.

Он был удивлен ажиотажем, который вызвало его появление в составе сборной Чехии, признавшись, что этого не ожидал. По его словам, с самого детства он рос с родителями, которые привили ему правильные ценности. Он верит, что они хорошо научили его, что говорить и делать, сказал игрок, который недавно дебютировал во второй итальянской лиге за "Пизу", где в основном играет за молодежную команду.

Если он закрепится в сборной Чехии, в будущем у него может быть возможность встретиться с Италией, где он живет.

Молодой спортсмен напомнил, что он родился и вырос в Италии, и думает, что для того, чтобы быть профессионалом и выполнять свою работу на высшем уровне, каждый матч должен быть важен для него, против Италии или любой другой национальной команды, отметил Буффон, для которого выступления за молодежную сборную Чехии не закрывают двери для возможности играть за взрослую сборную Италии.

Уточнения

Джанлуи́джи Буффо́н (итал. Gianluigi Buffon, итальянское произношение: [dʒanluˈiːdʒi bufˈfɔn]; род. 28 января 1978, Каррара, Тоскана) — итальянский футболист, вратарь, считается одним из лучших вратарей всех времён.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Крокодилы Австралии изменили пищевую цепь – учёные бьют тревогу
Домашние животные
Крокодилы Австралии изменили пищевую цепь – учёные бьют тревогу Аудио 
Опасения подтвердились: Китай сократил импорт российской нефти
Экономика и бизнес
Опасения подтвердились: Китай сократил импорт российской нефти Аудио 
Рис, который не вредит фигуре и сахару: секрет правильного приготовления
Еда и рецепты
Рис, который не вредит фигуре и сахару: секрет правильного приготовления Аудио 
Популярное
Выращиваем чеснок размером с яблоко — вот в чем секрет

Хотите чеснок размером с яблоко? Всё дело в мартовской подкормке, которую 90 % дачников пропускают! Расскажем, какие удобрения помогут вырастить гигантский урожай.

Выращиваем чеснок размером с яблоко — вот в чем секрет
Мыслить нестандартно — три каверзных вопроса, которые помогают определить ваш IQ
Мыслить нестандартно — три каверзных вопроса, которые помогают определить ваш IQ
Гости съедят всё до последней ложки — секрет идеальной тушёной капусты
Картофель мелкий, а ботва огромная? Исправляем ситуацию
Как Ту-214 стал главной надеждой российского авиапрома: секреты производства, о которых молчат Дмитрий Плотников Эксперт Юшков рассказал, как России войти в сделку США и Украины по электростанциям Любовь Степушова Тайны древних монстров: как вампиры, оборотни и зомби стали частью нашей культуры Игорь Буккер
Медовая настойка, которая покорит всех — пряный вкус, мягкость и согревающий эффект
Самосвалы под запретом: Казахстан борется с разрушением дорог
Мужчины в восторге: рецепт закуски, который стоит сохранить
Мужчины в восторге: рецепт закуски, который стоит сохранить
Последние материалы
Вторичка под ударом: эксперты нашли слабое звено в сделках с жильём
Недосыпание или пересыпание: как найти золотую середину для здоровья
Сын Буффона выбрал другую сборную: отец дал неожиданный совет
Сотни звезд Голливуда восстали против ИИ: чего они требуют от Белого дома
Спасение для сладкоежек: торт с шоколадной пастой за 15 минут из 3 простых продуктов
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Летний макияж, который останется идеальным даже в самую сильную жару и влажность
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Граф Лавлейс и наследие Байрона: что скрывают стены замка Horsley Towers
Хотите красивый сад? Вот 17 шагов, которые помогут его спроектировать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.