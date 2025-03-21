Сын Буффона выбрал другую сборную: отец дал неожиданный совет

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Семнадцатилетний футболист Луи Буффон сообщил, что обсуждал решение присоединиться к сборной Чехии до 18 лет со всей своей семьей. Сын легендарного итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона и модели Алены Шередовой поделился в интервью сайту Футбольной ассоциации Чехии, что его знаменитый отец также рекомендовал ему представлять Чехию. Молодой полузащитник клуба "Пиза" имеет двойное гражданство.

Фото: flickr.com by Хейден Шифф, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Футбольный мяч

Буффон впервые присоединился к команде тренера Вацлава Йилека на сборах в Писеке в феврале. Сейчас он прибыл из Италии на встречу перед турниром в Португалии, где чехи будут играть с Англией и Францией, пишет sport.aktualne.cz.

Его первое приглашение вызвало большой интерес.

"Я был очень рад возможности приехать на встречу. Мне также было интересно узнать о другой футбольной культуре. Я отлично ладил с товарищами по команде и был по-настоящему счастлив", — признался Буффон.

Выбор, за кого выступать, был непростым. Юный спортсмен рассказал, что поговорил со своей семьей, и они вместе решили, что для его футбольной карьеры и развития как игрока лучше играть за Чешскую Республику.

Оба родителя поддержали его решение.

"Моя мама, конечно, была очень счастлива. Но мой отец тоже был взволнован, потому что это была моя первая номинация в национальную сборную. Он также посоветовал мне играть за Чехию, так как считал, что это лучший способ развиваться как игрок", — рассказал Буффон-младший.

Буффон быстро понял, что ему понадобится знание чешского языка. Он признался, что пока не очень хорошо говорит по-чешски, но когда узнал, что может приехать в эту страну, начал его учить. По его словам, он проводит около десяти минут каждый день в Duolingo — популярном языковом приложении, поделился молодой Буффон.

Он был удивлен ажиотажем, который вызвало его появление в составе сборной Чехии, признавшись, что этого не ожидал. По его словам, с самого детства он рос с родителями, которые привили ему правильные ценности. Он верит, что они хорошо научили его, что говорить и делать, сказал игрок, который недавно дебютировал во второй итальянской лиге за "Пизу", где в основном играет за молодежную команду.

Если он закрепится в сборной Чехии, в будущем у него может быть возможность встретиться с Италией, где он живет.

Молодой спортсмен напомнил, что он родился и вырос в Италии, и думает, что для того, чтобы быть профессионалом и выполнять свою работу на высшем уровне, каждый матч должен быть важен для него, против Италии или любой другой национальной команды, отметил Буффон, для которого выступления за молодежную сборную Чехии не закрывают двери для возможности играть за взрослую сборную Италии.

Уточнения

Джанлуи́джи Буффо́н (итал. Gianluigi Buffon, итальянское произношение: [dʒanluˈiːdʒi bufˈfɔn]; род. 28 января 1978, Каррара, Тоскана) — итальянский футболист, вратарь, считается одним из лучших вратарей всех времён.

