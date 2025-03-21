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Дзюба сделал это! Колобков оценил его рекорд и влияние на сборную страны

1:35
Спорт

Бывший министр спорта России Павел Колобков заявил, что не следил за достижением рекорда Артемом Дзюбой по количеству забитых голов за национальную команду. Однако он отметил, что форвард подтвердил свой высокий уровень, который был очевиден на домашнем чемпионате мира 2018 года.

Артём Дзюба
Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Артём Дзюба

Колобков подчеркнул, что относится к Дзюбе как к спортсмену с большим уважением и признает его значительный вклад в успех сборной России на чемпионате мира 2018 года.

"Я очень хорошо отношусь к Дзюбе как к спортсмену, но за его рекордом не следил. Я помню, какой большой вклад он внес в успех сборной России на чемпионате мира — 2018, его фигура была очень влиятельной в раздевалке той команды", — сказал Колобков.

Экс-министр также отметил другие спортивные достижения футболиста, пишет Газета.Ru.

19 марта сборная России провела матч в Москве против сборной Гренады. Под руководством Валерия Карпина команда одержала уверенную победу со счетом 5:0. В первом тайме голы забили Данил Пруцев и Арсен Адамов, а во втором тайме Артем Дзюба забил свой 31-й гол за сборную России, превзойдя достижение Александра Кержакова.

25 марта сборная России проведет матч с Замбией. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

Уточнения

Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона» и сборной России.

Па́вел Анато́льевич Колобко́в (род. 22 сентября 1969, Москва, СССР) — российский спортсмен и государственный деятель.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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