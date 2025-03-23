Сколько нужно тренироваться чтобы долго жить? Ответили учёные

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Финские учёные решили, что умеренная физическая активность — наиболее эффективна для снижения риска преждевременной смерти. А переход от сидячего образа жизни к умеренным тренировкам снижает риск смертности на 7 процентов.

Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian Тренировка в спорт зале

Еще учёные установили, что биологическое старение ускоряется как у наименее, так и у наиболее активных людей, формируя U-образную кривую зависимости.

Они проанализировали, как следование рекомендациям ВОЗ по физической активности влияет на смертность и генетические заболевания. Оказалось, что оно не гарантирует снижения риска смертности и не уменьшает риск генетических сердечно-сосудистых заболеваний, сообщили в Европейском журнале эпидемиологии.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.



