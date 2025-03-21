Португалия замерла в ожидании: станет ли Лига наций ключом к группе Роналду на ЧМ-2026?

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Сборная Португалии под руководством Криштиану Роналду узнает состав своей отборочной группы на чемпионат мира 2026 года после четвертьфинала Лиги наций против Дании на этой неделе.

Фото: flickr.com by Oleg Dubyna from Poltava, Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Криштиано Роналду

Роналду, которому 5 февраля исполнилось 40 лет, по-прежнему ставит перед собой две главные цели в своей карьере: достичь отметки в 1000 голов (на самом высоком профессиональном уровне у него 928 голов) и сыграть на чемпионате мира 2026 года в Северной Америке в составе сборной Португалии. До этого осталось всего 15 месяцев.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча", по-прежнему сильный игрок "Аль-Насра" в Саудовской Аравии, остается звездным капитаном "селесао", несмотря на свое неудачное выступление на Евро-2024. Ожидается, что он не уйдет из международного футбола до начала отборочных матчей чемпионата мира по футболу 2026 года в сентябре 2026 года.

Португалия пока не объявила состав своей отборочной группы на "Чемпионат мира-26", который пройдет в Канаде, США и Мексике. Команда под руководством Роберто Мартинеса находится в аналогичном положении со сборной Франции. Если четвертьфиналисты из Катара выиграют 1/4 Лиги наций у Дании в четверг в Копенгагене и в воскресенье в Лиссабоне, они попадут в группу F, куда входят Венгрия, Ирландия и Армения.

Если португальцы проиграют датчанам, то окажутся в группе C вместе с Грецией, Шотландией и Беларусью.

Уточнения

Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру (порт. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro; европейский португальский: [kɾiʃˈtjɐnu ʁoˈnaɫdu] ; род. 5 февраля 1985, Фуншал, Португалия) — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии.

