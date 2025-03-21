Велосипедистов ждет жара: Cyclingrace раскрывает карты сезона 2025

Организаторы Cyclingrace представили календарь шоссейных гонок на предстоящий сезон 2025 года. Откроется он в мае.
Велосипедистов ждут как знакомые маршруты, так и новые локации.
Первые заезды "Садовое кольцо" и "Крылатские холмы" пройдут 17 и 18 мая. В июле организуют выезд в Санкт-Петербург.
Кстати, отправить заявку на участие в "Садовом кольце" и "Крылатских холмах" можно на официальном сайте Cyclingrace, пишет "Чемпионат".
Велосипедный спорт или просто Велоспорт (в широком смысле слова) — перемещение по земле с использованием транспортных средств (велосипедов), движимых мускульной силой человека.
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