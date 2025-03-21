Велосипедистов ждет жара: Cyclingrace раскрывает карты сезона 2025

0:35 Your browser does not support the audio element. Спорт

Организаторы Cyclingrace представили календарь шоссейных гонок на предстоящий сезон 2025 года. Откроется он в мае.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20220812_ECM22_Triathlon_1478.jpg by Ailura Triathlon

Велосипедистов ждут как знакомые маршруты, так и новые локации.

Первые заезды "Садовое кольцо" и "Крылатские холмы" пройдут 17 и 18 мая. В июле организуют выезд в Санкт-Петербург.

Кстати, отправить заявку на участие в "Садовом кольце" и "Крылатских холмах" можно на официальном сайте Cyclingrace, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Велосипедный спорт или просто Велоспорт (в широком смысле слова) — перемещение по земле с использованием транспортных средств (велосипедов), движимых мускульной силой человека.



