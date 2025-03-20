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Сколько нужно ходить, чтобы живот стал плоским? Вот ответ

1:35
Спорт

Избыточный жир на животе, когда он также превращается в висцеральный жир, оказывает вредное воздействие на жизненно важные органы, фактически увеличивая риск серьезных, потенциально смертельных заболеваний. Сколько нужно ходить, чтобы уменьшить объем талии?

Гипергидроз
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Гипергидроз

Когда вы начинаете ходить с конкретной целью уменьшить объем талии, вам необходимо, в среднем, заниматься этой физической активностью 3 раза в неделю, учитывая временной интервал от 45 до 60 минут.

Возвращаясь к общим советам по ходьбе для уменьшения объема талии, напоминаем, что в случаях, если вы решили двигаться каждый день, минимальный временной интервал составляет 30 минут. Если вы будете следить за поддержанием постоянной скорости около 6,5 км/ч, всегда сопровождая физическую активность сбалансированным питанием (в этом случае помощь диетолога просто необходима), вы сможете сжечь, всегда учитывая средние цифры, около 300 калорий.

Помимо времени, есть еще один фактор, который может иметь значение, когда речь идет о влиянии ходьбы на талию, — ритм.

Сочетание быстрой и медленной ходьбы является очень ценным фактором. Это одна из многочисленных версий так называемой тренировки HIIT (высокоинтенсивная внутренняя тренировка), подхода к физической активности, который подразумевает чередование периодов интенсивной физической активности с периодами, посвященными активному восстановлению.

Уточнения

Бе́лая жирова́я ткань — разновидность жировой ткани, адипоциты которой содержат одну крупную жировую каплю, окружённую ободком цитоплазмы с оттеснённым на периферию клеточным ядром.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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