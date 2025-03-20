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Сжигайте 1000 калорий за 47 минут: новый вид спорта поможет похудеть в рекордные сроки

1:47
Спорт

Появился новый вид спорта, который обещает потерю веса в рекордные сроки. Можно сжечь 1000 калорий всего за 47 минут!

Тонкая талия
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тонкая талия

Фитбоксинг — не просто вид спорта, это дисциплина, сочетающая в себе различные подходы к проработке всего тела за минимальное время. В программу включены кардионагрузки, укрепление мышц и координация, а музыка сопровождает занятия, чтобы сделать их динамичными и интересными.

"Это полноценная тренировка, которая сочетает в себе бесконтактный бокс, функциональные тренировки и ритмичную музыку для захватывающего и ультрадинамичного опыта", — объясняет Мариса Диас, тренер.

Здесь нет драки, а есть связанный мешок, на который каждый наносит свои удары, следуя очень ритмичной программе.

Каждое занятие длится 47 минут и имеет четко определенную структуру. Мы начинаем с 5-минутной разминки, чтобы подготовить тело к нагрузке, а затем переходим к 10-минутной интенсивной тренировке по укреплению мышц: приседания, берпи, отжимания, планки.

Цель — предварительно активировать мышцы перед центральной фазой тренировки. В течение 25 минут практикующие выполняют удары руками и ногами под музыку, используя подключенную грушу, которая измеряет силу и точность ударов. Наконец, 7 минут растяжки помогут снизить интенсивность и избежать мышечных болей.

Эффект дожигания калорий в этом виде спорта также играет ключевую роль: благодаря чередованию кардионагрузок и укрепления мышц организм продолжает потреблять энергию в течение нескольких часов после тренировки.

Уточнения

Кало́рия (лат  calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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