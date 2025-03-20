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Пять идеальных упражнений для женщин старше 50 лет: выделите всего 10 минут в день!

4:01
Спорт

После пятидесяти наши тела начинают меняться. Мышечная масса уменьшается, обмен веществ замедляется, а суставы уже не такие гибкие, как раньше. Вот почему регулярные физические упражнения сейчас важны как никогда. Ежедневные упражнения помогают поддерживать мышцы в форме, укрепляют кости, улучшают гибкость суставов и в целом замедляют процесс старения.

Растяжка
Фото: Own work by Nikiwiki242, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Растяжка

Самое замечательное, что вам не придется проводить часы в спортзале, ведь достаточно даже 10 минут в день дома.

Даже такие простые упражнения, как приседания, растяжка или упражнения с собственным весом, оказывают огромное влияние на вашу жизненную силу, энергию и здоровье.

5 упражнений для женщин старше 50 лет по 10 минут в день:

Любая физическая активность важна, поскольку после пятидесяти обмен веществ замедляется. Это связано, в том числе, с тем, что мышечная масса уменьшается.

Работа ног

  • Если вам трудно сохранять равновесие, вы можете опереться руками о стену во время выполнения этого упражнения.
  • Медленно поднимите одну ногу и поставьте ее на пол, выдыхая при этом.
  • Движение должно быть плавным и контролируемым, нога должна быть полностью выпрямлена.
  • Держите спину прямо и напрягите мышцы живота.
  • Опуская ногу, поднимите голову и сделайте вдох. Сосредоточьтесь на работе ягодичных мышц, которые должны быть движущей силой этого движения.
  • Выполните упражнение 30 раз на каждую ногу и повторите 3 раза.

Вы можете усложнить упражнение, надев на бедра резинку для фитнеса.

Подъем таза лежа на спине

  • Лягте на пол и согните колени. Расставьте колени примерно на ширину бедер. Положите руки рядом друг с другом, ладонями к полу.
  • Выполняйте упражнение, выдыхая и поднимая туловище в воздух, при этом лопатки, шея и голова должны оставаться на полу. Опорой вам будут служить ваши ступни и ладони.
  • Удерживайте положение несколько секунд, напрягая ягодичные мышцы, и только затем опускайте таз вниз.
  • Будьте осторожны и не сгибайте бедра во время этого упражнения.
  • Выполните упражнение 20 раз по 3 подхода.

Мертвый жук

  • Еще одно эффективное упражнение — "мертвое насекомое". Лягте на спину, поднимите руки к потолку и согните ноги под прямым углом.
  • Медленно опустите правую руку и левую ногу на пол, не теряя контроля над животом. Затем вернитесь в исходное положение и повторите то же самое в другую сторону.
  • Это движение отлично подходит для активации глубоких мышц живота.

Вращение туловища лежа

  • Лягте на спину, раскиньте руки и поднимите ноги под прямым углом.
  • Медленно опустите колени в одну сторону, удерживая спину ровно на коврике, а затем вернитесь в другую сторону.
  • Это упражнение укрепляет косые мышцы живота, которые часто игнорируются, но именно они создают красивую форму талии.

Планка

  • Встаньте на колени и ладони. Согните руки так, чтобы предплечья обеих рук лежали на полу. Вытяните ноги так, чтобы пола касались только пальцы ног. Сосредоточьтесь на активном задействовании мышц корпуса.
  • Держите голову на одной линии с телом, позвоночник естественно изогнут, не сутультесь, не выпячивайте попу.
  • Поддерживайте активность ягодичных и межлопаточных мышц, чтобы предотвратить провисание груди.
  • Дышите ровно, не задерживайте дыхание. Удерживайте положение не менее 30-60 секунд.

Сосредоточьтесь на правильном выполнении, а не на времени. По мере постепенного улучшения результатов увеличивайте время.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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