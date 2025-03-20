Вы уверены, что делаете кардио правильно? 5 ошибок, сводящих на нет все усилия

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Когда мы слышим слово "кардио", всегда возникает ассоциация с беговой дорожкой, велосипедом, эллиптическим тренажером или степпером, но этот термин имеет гораздо более широкое значение.

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Кау Саад, преподаватель физкультуры и специалист по спортивному питанию, объясняет, что сердечно-сосудистые тренировки или аэробные тренировки — термины, которые часто используются как синонимы, поскольку оба подразумевают действия, которые увеличивают частоту сердечных сокращений и, следовательно, улучшают работу сердечной мышцы, легких и кровеносной системы, обеспечивая их кислородом.

Однако между ними есть тонкое различие. Кардиоваскулярная тренировка направлена на укрепление сердечно-сосудистой системы.

Другими словами, все аэробные тренировки являются сердечно-сосудистыми, но не все сердечно-сосудистые тренировки являются аэробными.

Ниже приведены распространенные ошибки, которые допускают люди, занимающиеся кардиотренировками.

Отсутствие разминки.

Неизменная интенсивность во время тренировки.

Неправильное использование оборудования.

Перебор с нагрузкой на тренировке.

Неправильное питьё воды.

Правильная гидратация крайне важна во время сердечно-сосудистых тренировок, поскольку наш организм теряет жидкость и электролиты с потом, что напрямую влияет на работоспособность и здоровье.

Недостаток жидкости может привести к ранней утомляемости, снижению работоспособности, мышечным судорогам, головокружению и даже более серьезным и тяжелым осложнениям, таким как тепловой удар.

Уточнения

Гидрата́ция (от др.-греч. ὕδωρ «вода») — присоединение молекул воды к молекулам или ионам.

