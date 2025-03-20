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Вы уверены, что делаете кардио правильно? 5 ошибок, сводящих на нет все усилия

1:46
Спорт

Когда мы слышим слово "кардио", всегда возникает ассоциация с беговой дорожкой, велосипедом, эллиптическим тренажером или степпером, но этот термин имеет гораздо более широкое значение.

Пробежка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Пробежка

Кау Саад, преподаватель физкультуры и специалист по спортивному питанию, объясняет, что сердечно-сосудистые тренировки или аэробные тренировки — термины, которые часто используются как синонимы, поскольку оба подразумевают действия, которые увеличивают частоту сердечных сокращений и, следовательно, улучшают работу сердечной мышцы, легких и кровеносной системы, обеспечивая их кислородом.

Однако между ними есть тонкое различие. Кардиоваскулярная тренировка направлена на укрепление сердечно-сосудистой системы.

Другими словами, все аэробные тренировки являются сердечно-сосудистыми, но не все сердечно-сосудистые тренировки являются аэробными.

Ниже приведены распространенные ошибки, которые допускают люди, занимающиеся кардиотренировками.

  • Отсутствие разминки.
  • Неизменная интенсивность во время тренировки.
  • Неправильное использование оборудования.
  • Перебор с нагрузкой на тренировке.
  • Неправильное питьё воды.

Правильная гидратация крайне важна во время сердечно-сосудистых тренировок, поскольку наш организм теряет жидкость и электролиты с потом, что напрямую влияет на работоспособность и здоровье.

Недостаток жидкости может привести к ранней утомляемости, снижению работоспособности, мышечным судорогам, головокружению и даже более серьезным и тяжелым осложнениям, таким как тепловой удар.

Уточнения

Гидрата́ция (от др.-греч. ὕδωρ «вода») — присоединение молекул воды к молекулам или ионам.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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