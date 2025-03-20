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Подтягивания без страданий: секреты, которые работают на 100%

3:09
Спорт

Хотите мощную, рельефную спину, как у Кая Грина? Тогда без подтягиваний не обойтись! Это одно из самых эффективных упражнений для развития широчайших и укрепления плечевого пояса. Однако важно понимать, что просто "закидывать" подбородок за перекладину недостаточно — решающее значение имеет правильная техника.

Мужчина подтягивается на турнике
Фото: freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина подтягивается на турнике

Подтягивания: насколько они вам подходят

Если вы едва можете выполнить 5-6 повторений, это вовсе не повод избегать упражнения. Напротив, подтягивания должны стать вашей ключевой целью, ведь их освоение — путь к мощной спине и сильному корпусу. Главное — правильный подход к тренировкам и грамотное развитие техники.

Частые ошибки в подтягиваниях

Рывки и раскачивание

  • Подтягиваться нужно строго в вертикальном положении, без хаотичных движений телом. Если вы извиваетесь, как змея, или используете инерцию, нагрузка на спину снижается, а риск травм возрастает.

Резкий запрокид головы

  • Новички часто откидывают голову назад, стремясь "дотянуться" подбородком. Это опасно для шейных позвонков и может привести к межпозвоночным грыжам.

Неправильное дыхание

  • Многие делают выдох в момент подтягивания, что снижает контроль над движением. Лучше глубоко вдохнуть перед подтягиванием и задержать дыхание на подъёме. Это стабилизирует корпус и защитит спину от микротравм.

Как делать подтягивания правильно

Лопатки вместо плеч

  • Основная ошибка — поднимать тело усилием рук. Запомните: главный двигатель в подтягиваниях — мышцы спины! Движение должно начинаться со сведения лопаток, а не с напряжения плеч.

Сильный пресс — лучший помощник

  • Если у вас крепкий кор, подтягивания даются легче. Укрепляйте пресс, ведь стабильное положение корпуса снижает нагрузку на руки и делает подтягивания более эффективными.

Локти — вниз

  • Ваша цель — опускать локти книзу, а не просто тянуть подбородок вверх. Это ключевой момент, который включает в работу широчайшие мышцы спины.

Как научиться подтягиваться

Используйте тренажёр с противовесом

  • Если подтягивания даются тяжело, начните с тренажёра гравитрон — он помогает уменьшить нагрузку, позволяя отрабатывать технику.

Программа для новичков

  • Начните с 2-3 подходов по 10 повторений на тренажёре или с резиновой ленты, постепенно уменьшая помощь и переходя к классическим подтягиваниям.

Не торопитесь

  • Качественная техника важнее количества повторений. Лучше сделать 3 чистых подтягивания, чем 10 рывками.

Подтягивания — это не просто упражнение, а целая наука! Они развивают широчайшие, бицепсы, предплечья, мышцы кора и верхнюю часть спины. Главное — осваивать технику, избегать ошибок и тренироваться регулярно. Следуйте рекомендациям, и уже через несколько недель вы увидите разницу!

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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