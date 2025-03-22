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Йога без коврика: 5 простых движений, которые спасут вашу спину

2:04
Спорт

Йога не обязательно требует коврика и гибкости гимнаста. Йога на стуле — это простой и доступный способ улучшить самочувствие, снять напряжение и даже укрепить мышцы, не вставая с места.

Упражнение на растяжку тела
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Упражнение на растяжку тела

Что такое йога на стуле?

Это адаптированная практика, которая позволяет выполнять классические асаны сидя. Она идеально подходит для людей с ограниченной подвижностью, для тех, кто проводит много времени за компьютером, а также для всех, кто хочет размяться в течение дня.

Польза йоги на стуле

  • Снимает напряжение в спине и шее.
  • Улучшает осанку и кровообращение.
  • Помогает бороться со стрессом и усталостью.

Как подготовиться

  • Выберите устойчивый стул без колес.
  • Ступни должны полностью касаться пола. Если не достают — подложите книгу или йога-блок.
  • Старайтесь держать спину прямо в каждой позе.

Простые асаны для здоровья и гибкости

Кошка-корова (разогрев спины).

  • На вдохе выгните спину, на выдохе округлите ее.

Урдхва Хастасана (растяжка вверх).

  • Поднимите руки над головой, потянитесь.

Наклон вперед (уттанасана).

  • Опуститесь вперед, расслабив шею и спину.

Скрутка в сторону (уттхита парсваконасана).

  • Сидя, поверните корпус, опираясь одной рукой на бедро.

Поза голубя (растяжка бедер).

  • Положите лодыжку на противоположное бедро, слегка наклонитесь.

Поза орла (гарудасана).

  • Скрестите бедра и руки, соедините ладони.

Воин II (вирабхадрасана).

  • Разведите руки в стороны, развернув корпус.

Шавасана (расслабление).

  • Закройте глаза, дышите глубоко и спокойно.

Йога на стуле — это отличный способ размяться без лишних усилий. Практикуйте эти позы дома или в офисе, чтобы поддерживать хорошее самочувствие и снизить напряжение.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния. В более узком смысле, йога — одна из шести ортодоксальных школ (даршан) философии индуизма.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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