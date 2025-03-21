5 движений перед сном, которые выключат вас быстрее, чем любое снотворное

Йога перед сном — отличный способ расслабиться, снять напряжение и улучшить качество сна. Однако не все упражнения одинаково полезны в вечернее время. Чтобы практика действительно подготовила организм ко сну, важно активировать парасимпатическую нервную систему, которая замедляет сердечный ритм, снижает уровень стресса и помогает телу расслабиться.
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Девушка делает растяжку
В этом комплексе — 5 простых асан, которые помогут мягко разгрузить тело и подготовить его к ночному отдыху. Добавьте к ним дыхательные техники, и уже через несколько дней вы заметите, как ваш сон станет глубже и спокойнее.
Поза треугольника (Уттхита Триконасана)
Эта асана помогает раскрыть грудную клетку, улучшает кровообращение и снимает зажимы в спине.
Встаньте прямо, расставьте ноги шире таза.
Разверните правую стопу наружу, а левую — слегка внутрь.
Вытяните руки в стороны, а затем потянитесь вправо и опустите правую руку на щиколотку.
Задержитесь на 5 дыхательных циклов, затем повторите на другую сторону.
Перевернутый треугольник (Паривритта Триконасана)
Скручивания перед сном расслабляют позвоночник и снимают зажимы.
Встаньте прямо, ноги на ширине таза.
Разверните корпус вправо, поднимите левую руку вверх.
На выдохе опустите левую ладонь за правую стопу, а правую руку вытяните вверх.
Оставайтесь в этой позе 5 дыхательных циклов, затем повторите в другую сторону.
Дыхательные техники для расслабления
Чтобы избавиться от потока мыслей и подготовить тело ко сну, попробуйте простые дыхательные практики.
Переменное дыхание (Нади Шодхана)
Закройте одну ноздрю, вдохните через другую.
Закройте вторую ноздрю, выдохните через первую.
Повторите 5-10 раз.
Дыхание на счёт 4-6
Вдохните через нос на 4 счета, выдохните через рот на 6.
Повторите 4-5 раз.
Поза интенсивного вытяжения ног (Прасарита Падоттанасана)
Помогает снять усталость в ногах и расслабить спину.
Расставьте ноги широко, стопы параллельно.
На вдохе потянитесь вверх, на выдохе наклонитесь вперёд.
Обхватите голени или поставьте ладони на пол.
Расслабьте шею и задержитесь в позе на 5 дыхательных циклов.
Поза кошки (Марджариасана) с вариацией ног
Эта асана снимает напряжение с поясницы, улучшает гибкость позвоночника.
Встаньте на четвереньки, стопы чуть расставлены.
На вдохе прогибайтесь в пояснице, на выдохе округляйте спину.
Повторите 10 раз.
Скрученная поза кошки (Паривритта Марджариасана)
Снимает напряжение в спине, расслабляет плечи и шею.
Встаньте на четвереньки, правую ладонь переместите в центр.
Поднимите левую руку вверх, затем на выдохе опустите её под корпус.
Задержитесь в скручивании 3-5 дыхательных циклов.
Повторите на другую сторону.
Йога перед сном — это не только приятное завершение дня, но и залог крепкого, глубокого сна. Добавьте к вечерней практике дыхательные техники и легкие растяжки, и уже через несколько дней вы почувствуете разницу.
Уточнения
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.