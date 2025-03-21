Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обмен старого авто на новое: вот почему это может оказаться невыгодно
Лайфхак для экономных: как кофейная гуща поможет отмыть даже самые стойкие пятна
Киркоров объяснил, что даже смерть отца не отменяет его работы на публике
Ваша кухня – ваша аптека: как орегано помогает суставам
Этот боец ММА одержим демонами: Брайс Митчелл высказался о сопернике
Гигант древних морей: новый взгляд на истинные размеры мегалодона
Вино в заложниках: как торговая война США и ЕС бьёт по бокалам — Италия теряет миллиарды
Адвокат считает, что пытающийся снизить алименты Прилучный зашёл не с того хода
ТОП-5 самых экономичных мотоциклов СССР

5 движений перед сном, которые выключат вас быстрее, чем любое снотворное

3:33
Спорт

Йога перед сном — отличный способ расслабиться, снять напряжение и улучшить качество сна. Однако не все упражнения одинаково полезны в вечернее время. Чтобы практика действительно подготовила организм ко сну, важно активировать парасимпатическую нервную систему, которая замедляет сердечный ритм, снижает уровень стресса и помогает телу расслабиться.

Девушка делает растяжку
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Девушка делает растяжку

В этом комплексе — 5 простых асан, которые помогут мягко разгрузить тело и подготовить его к ночному отдыху. Добавьте к ним дыхательные техники, и уже через несколько дней вы заметите, как ваш сон станет глубже и спокойнее.

Поза треугольника (Уттхита Триконасана)

Эта асана помогает раскрыть грудную клетку, улучшает кровообращение и снимает зажимы в спине.

  • Встаньте прямо, расставьте ноги шире таза.
  • Разверните правую стопу наружу, а левую — слегка внутрь.
  • Вытяните руки в стороны, а затем потянитесь вправо и опустите правую руку на щиколотку.
  • Левая рука направлена вверх, взгляд сквозь пальцы.
  • Задержитесь на 5 дыхательных циклов, затем повторите на другую сторону.

Перевернутый треугольник (Паривритта Триконасана)

Скручивания перед сном расслабляют позвоночник и снимают зажимы.

  • Встаньте прямо, ноги на ширине таза.
  • Разверните корпус вправо, поднимите левую руку вверх.
  • На выдохе опустите левую ладонь за правую стопу, а правую руку вытяните вверх.
  • Оставайтесь в этой позе 5 дыхательных циклов, затем повторите в другую сторону.

Дыхательные техники для расслабления

Чтобы избавиться от потока мыслей и подготовить тело ко сну, попробуйте простые дыхательные практики.

Переменное дыхание (Нади Шодхана)

  • Закройте одну ноздрю, вдохните через другую.
  • Закройте вторую ноздрю, выдохните через первую.
  • Повторите 5-10 раз.

Дыхание на счёт 4-6

  • Вдохните через нос на 4 счета, выдохните через рот на 6.
  • Повторите 4-5 раз.

Поза интенсивного вытяжения ног (Прасарита Падоттанасана)

Помогает снять усталость в ногах и расслабить спину.

  • Расставьте ноги широко, стопы параллельно.
  • На вдохе потянитесь вверх, на выдохе наклонитесь вперёд.
  • Обхватите голени или поставьте ладони на пол.
  • Расслабьте шею и задержитесь в позе на 5 дыхательных циклов.

Поза кошки (Марджариасана) с вариацией ног

Эта асана снимает напряжение с поясницы, улучшает гибкость позвоночника.

  • Встаньте на четвереньки, стопы чуть расставлены.
  • На вдохе прогибайтесь в пояснице, на выдохе округляйте спину.
  • Повторите 10 раз.

Скрученная поза кошки (Паривритта Марджариасана)

Снимает напряжение в спине, расслабляет плечи и шею.

  • Встаньте на четвереньки, правую ладонь переместите в центр.
  • Поднимите левую руку вверх, затем на выдохе опустите её под корпус.
  • Задержитесь в скручивании 3-5 дыхательных циклов.
  • Повторите на другую сторону.

Йога перед сном — это не только приятное завершение дня, но и залог крепкого, глубокого сна. Добавьте к вечерней практике дыхательные техники и легкие растяжки, и уже через несколько дней вы почувствуете разницу.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как открыть машину, если батарейка в ключе разрядилась: простое решение
Авто
Как открыть машину, если батарейка в ключе разрядилась: простое решение Аудио 
Россия и Франция начали битву за многомиллиардный рынок МОКС-топлива
Экономика и бизнес
Россия и Франция начали битву за многомиллиардный рынок МОКС-топлива Аудио 
Популярное
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения

Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.

Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Россия и Франция начали битву за многомиллиардный рынок МОКС-топлива
Россия и Франция начали битву за многомиллиардный рынок МОКС-топлива
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова Радиоактивная пустыня вместо Британии: Шурыгин назвал цену угроз Лондона Дмитрий Плотников На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская
Блузки, которые выглядят расслабленно, но эффектно: почему бохо-стиль снова с нами
Опасная сделка: зачем США вкладывают миллионы в добычу украинского белого золота
Выращиваем чеснок размером с яблоко — вот в чем секрет
Выращиваем чеснок размером с яблоко — вот в чем секрет
Последние материалы
Лайфхак для экономных: как кофейная гуща поможет отмыть даже самые стойкие пятна
Киркоров объяснил, что даже смерть отца не отменяет его работы на публике
Ваша кухня – ваша аптека: как орегано помогает суставам
Этот боец ММА одержим демонами: Брайс Митчелл высказался о сопернике
Гигант древних морей: новый взгляд на истинные размеры мегалодона
Вино в заложниках: как торговая война США и ЕС бьёт по бокалам — Италия теряет миллиарды
Адвокат считает, что пытающийся снизить алименты Прилучный зашёл не с того хода
ТОП-5 самых экономичных мотоциклов СССР
Деньги на квартиру — по-новому: что такое жилищный сберегательный договор
Яйца по-турецки: сочетание, о котором вы не подозревали, но точно полюбите
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.