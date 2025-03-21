Этот трюк поможет вам худеть, даже если у вас всего 15 минут на спорт

Фитнес-индустрия давно обещает быстрые результаты, но действительно ли короткие кардиосессии способны ускорить метаболизм и помочь сбросить вес? Исследования говорят — да. Интервальные тренировки по 30 секунд способны активизировать сжигание жира и привести к реальным изменениям в фигуре.
Исследование, опубликованное в Applied Physiology, подтвердило эффективность коротких кардиоинтервалов: женщины, чередовавшие 30-секундные спринты с 4-минутным отдыхом, за 6 недель снизили жировую массу на 8%, а обхват талии уменьшился на 8,7%. Это значит, что достаточно коротких, но интенсивных нагрузок, чтобы запустить процессы жиросжигания.
Но чтобы получить максимальный эффект, тренеры рекомендуют совмещать такие кардиоинтервалы с силовыми упражнениями. Этот принцип лег в основу программы, разработанной Джошем Штольцем из сети фитнес-клубов Equinox.
Повторять цикл 8 раз.
Разминка
Силовой блок
Кардио
Силовой блок 2
Повторять пункты 3 и 4 в течение 16 минут.
30-секундные интервалы — это не волшебство, а научно обоснованный метод активации метаболизма. Включение силовых упражнений в кардиотренировку усиливает жиросжигание, позволяя сохранять активное сжигание калорий даже после окончания занятий. Такой формат подходит тем, кто хочет достичь результата без долгих часов в зале. Главное — интенсивность и регулярность.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.
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