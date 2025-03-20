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Всё это время вас обманывали: 10 фитнес-мифов, которые мешают вам тренироваться

3:14
Спорт

С приходом весны у многих появляется желание заняться спортом и привести тело в тонус. Но часто нас останавливают строгие установки о том, как "должны" выглядеть тренировки. На самом деле, многие из них — просто мифы, которые мешают получать удовольствие от движения. Разбираем 10 популярных "правил", которые можно смело забыть, если хотите тренироваться с удовольствием!

Спорт
Фото: Freepik is licensed under Free license
Спорт

Тренироваться нужно каждый день

  • На самом деле, ежедневные тренировки без отдыха — верный путь к выгоранию и травмам. Всемирная организация здравоохранения рекомендует 150 минут умеренной физической активности или 75 минут интенсивных тренировок в неделю. Оптимально заниматься 3-5 раз в неделю, а в остальные дни давать телу отдых и время на восстановление.

Тренировка должна длиться не менее часа

  • Короткие тренировки тоже эффективны! Даже 10-20 минут интенсивных упражнений принесут пользу. Важно не количество, а регулярность: лучше заниматься понемногу каждый день, чем раз в неделю, но по два часа.

Если нет пота — тренировка бесполезна

  • Пот не является показателем эффективности. Лёгкая йога, пилатес или прогулка не заставят вас обливатьcя потом, но принесут не меньше пользы, чем кардионагрузка.

Только интенсивные тренировки дают результат

  • Движение — это не только спортзал. Игры с детьми, уборка, работа в саду, прогулки — всё это помогает поддерживать активность и здоровье.

Без фитнес-трекера прогресса не будет

  • Гаджеты полезны, но не обязательны. Главное — прислушиваться к своему телу. Регулярные занятия и удовольствие от движения важнее цифр на экране.

Только тренировки в зале работают

  • На самом деле, эффективные тренировки можно делать где угодно: дома, в парке, во дворе. Вес собственного тела — отличный "тренажёр" для силовых упражнений.

Без специального снаряжения нельзя заниматься

  • Для фитнеса не нужны дорогие коврики, гантели и эспандеры. Достаточно комфортной одежды и удобного пространства для тренировок.

Обязательно нужна строгая диета

  • Для здорового образа жизни не нужны сложные системы питания. Главное — сбалансированный рацион с достаточным количеством белков, жиров и углеводов.

Для энергии нужны спортивные добавки

  • В большинстве случаев обычная еда даёт организму всё необходимое. Банан перед тренировкой или гречка с курицей после — ничем не хуже дорогих спортивных батончиков.

Только сложные программы приводят к успеху

  • Фитнес не должен быть сложным! Важно выбирать те упражнения, которые вам нравятся. Если тренировки в удовольствие — вы будете заниматься дольше и с большим желанием.

Вывод

Фитнес — это не строгие правила, а движение, которое приносит радость! Позвольте себе заниматься так, как вам комфортно, и тогда спорт станет не обязанностью, а приятной частью жизни.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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