Берпи, вакуум и планка: работают ли эти упражнения так, как обещают блогеры

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Социальные сети формируют тренды в мире спорта так же, как в моде или бьюти-индустрии. Эффектные ролики с упражнениями набирают миллионы просмотров, а блогеры уверяют, что именно их методики помогут быстро обрести идеальное тело. Но насколько эти упражнения эффективны и действительно ли они полезны? Разберем самые популярные фитнес-тренды.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Упражнение планка

Лимфодренажные прыжки: польза или миф?

Во времена пандемии это упражнение приобрело популярность как способ бороться с отеками и целлюлитом. Прыжки с минимальным подскоком создают эффект отталкивания, схожий с бегом, активизируют кровообращение и могут стать хорошей дополнительной активностью.

Однако ожидать, что такие прыжки избавят от целлюлита или заметно подтянут тело, не стоит. Они не дают достаточной нагрузки для полноценной тренировки и подходят скорее в качестве разминки или легкого кардиоупражнения для малоподвижных людей.

Противопоказания: варикоз, артроз суставов, заболевания позвоночника, грыжи, беременность.

Вакуум живота: можно ли добиться плоского пресса

Когда-то это упражнение стало популярным среди бодибилдеров, а затем вернулось благодаря соцсетям. Его выполняют на голодный желудок, втягивая живот и задерживая дыхание.

Регулярное выполнение действительно укрепляет мышцы кора, активируя как поверхностные, так и глубинные мышцы пресса. Дополнительно происходит мягкий массаж внутренних органов. Но ожидать эффекта жиросжигания или появления "кубиков" от одного лишь вакуума не стоит.

Противопоказания: беременность, гипертония, воспалительные заболевания органов брюшной полости.

Берпи: одно из самых энергозатратных упражнений

Берпи было разработано в 1930-х как тест на выносливость для военных, а затем стало одним из ключевых упражнений в кроссфите. Оно включает в работу все тело, помогает развивать координацию, выносливость и сжигать калории.

Но берпи — это серьезная нагрузка даже для подготовленного человека. Новичкам стоит сначала освоить базовые упражнения (приседания, отжимания, планку) и только потом пробовать полную версию.

Противопоказания: проблемы с сердцем, гипертония, травмы коленей, спины, суставов.

Планка: польза или вред

Планка — одно из самых известных статических упражнений, которое часто советуют включать в программу тренировок. Оно помогает развить выносливость, стабилизировать мышцы кора и улучшить осанку.

Но, несмотря на популярность, планка имеет ограничения. При проблемах с сердцем, давлением, грыжах или травмах позвоночника она может принести больше вреда, чем пользы.

Противопоказания: заболевания сердечно-сосудистой системы, грыжи и протрузии позвоночника, травмы плечевого сустава, беременность.

Вывод

Популярные упражнения из соцсетей действительно могут быть полезными, но далеко не универсальными. Без учета индивидуальных особенностей организма можно столкнуться с нежелательными последствиями. Оптимальный вариант — комбинировать разные виды нагрузки, следить за техникой и учитывать противопоказания. Только комплексный подход поможет достичь желаемых результатов без вреда для здоровья.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

