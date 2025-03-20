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Самая простая, но мощная программа для набора силы и массы — всего 3 тренировки в неделю

3:09
Спорт

Если вы хотите увеличить силу, набрать мышечную массу и при этом не тратить часы в зале, тренировка 5x5 — то, что вам нужно. Этот метод прост, эффективен и подходит как новичкам, так и опытным атлетам. Разберемся, в чем его суть и как правильно его использовать.

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by serhiibobyk is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

Что такое тренировка 5x5

Принцип 5x5 максимально прост:

  • 5 базовых упражнений.
  • 5 подходов по 5 повторений.
  • 3 тренировки в неделю.

Благодаря использованию многосуставных упражнений программа задействует сразу несколько групп мышц, что ускоряет прогресс и делает тело сильнее и выносливее.

Какие упражнения входят в 5x5

Тренировка строится вокруг пяти базовых движений:

  • Приседания.
  • Жим лежа.
  • Становая тяга.
  • Жим над головой.
  • Тяга в наклоне.

Эти упражнения нагружают все основные группы мышц и развивают функциональную силу.

Почему 5x5 так эффективна

  • Рост силы: прогрессия нагрузки делает вас сильнее с каждой тренировкой.
  • Набор мышечной массы: работа в диапазоне 5 повторений дает оптимальный баланс между силой и гипертрофией.
  • Простота: не нужно составлять сложные планы, достаточно увеличивать вес каждую неделю.
  • Экономия времени: всего три тренировки в неделю, по 60-90 минут каждая.

Как правильно тренироваться по 5x5

  • Работайте с тяжелыми весами: 5 повторений должны быть вызовом.
  • Увеличивайте вес каждую неделю: прибавляйте 1-2 кг в каждом упражнении.
  • Отдыхайте 2-3 минуты между подходами: это позволяет поднимать большие веса.
  • Следите за техникой: лучше делать меньше, но правильно, чем травмироваться.
  • Тренируйтесь три раза в неделю: например, понедельник, среда, пятница.

Кому подходит тренировка 5x5

  • Новичкам: отличная стартовая программа для освоения базовых движений.
  • Опытным спортсменам: если хотите вернуться к классике и увеличить силовые показатели.
  • Тем, у кого мало времени: минимум упражнений, максимум результата.

На какие мышцы работает 5x5

  • Грудь: жим лежа.
  • Спина: тяга в наклоне, становая тяга.
  • Ноги: приседания.
  • Плечи: жим над головой.
  • Руки и пресс: работают стабилизаторами во всех упражнениях.

Риски и предостережения

  • Не гонитесь за весами в ущерб технике: неправильное выполнение может привести к травмам.
  • Следите за восстановлением: программа требует качественного сна и питания.
  • Слушайте свое тело: если чувствуете постоянную усталость, дайте себе дополнительный отдых.

Тренировка 5x5 — это идеальная программа для тех, кто хочет увеличить силу и нарастить мышцы без сложных схем. Простая, проверенная временем система позволяет быстро прогрессировать и не тратить лишние часы в зале.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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