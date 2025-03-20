Самая простая, но мощная программа для набора силы и массы — всего 3 тренировки в неделю

3:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Если вы хотите увеличить силу, набрать мышечную массу и при этом не тратить часы в зале, тренировка 5x5 — то, что вам нужно. Этот метод прост, эффективен и подходит как новичкам, так и опытным атлетам. Разберемся, в чем его суть и как правильно его использовать.

Фото: Designed by Freepik by serhiibobyk is licensed under Public domian Тренировка в спорт зале

Что такое тренировка 5x5

Принцип 5x5 максимально прост:

5 базовых упражнений.

5 подходов по 5 повторений.

3 тренировки в неделю.

Благодаря использованию многосуставных упражнений программа задействует сразу несколько групп мышц, что ускоряет прогресс и делает тело сильнее и выносливее.

Какие упражнения входят в 5x5

Тренировка строится вокруг пяти базовых движений:

Приседания.

Жим лежа.

Становая тяга.

Жим над головой.

Тяга в наклоне.

Эти упражнения нагружают все основные группы мышц и развивают функциональную силу.

Почему 5x5 так эффективна

Рост силы: прогрессия нагрузки делает вас сильнее с каждой тренировкой.

прогрессия нагрузки делает вас сильнее с каждой тренировкой. Набор мышечной массы: работа в диапазоне 5 повторений дает оптимальный баланс между силой и гипертрофией.

работа в диапазоне 5 повторений дает между силой и гипертрофией. Простота: не нужно составлять сложные планы, достаточно увеличивать вес каждую неделю.

не нужно составлять сложные планы, достаточно увеличивать каждую неделю. Экономия времени: всего три тренировки в неделю, по 60-90 минут каждая.

Как правильно тренироваться по 5x5

Работайте с тяжелыми весами: 5 повторений должны быть вызовом.

5 повторений должны быть вызовом. Увеличивайте вес каждую неделю: прибавляйте 1-2 кг в каждом упражнении.

прибавляйте 1-2 кг в каждом упражнении. Отдыхайте 2-3 минуты между подходами: это позволяет поднимать большие веса.

это позволяет поднимать большие веса. Следите за техникой: лучше делать меньше, но правильно, чем травмироваться.

лучше делать меньше, но правильно, чем травмироваться. Тренируйтесь три раза в неделю: например, понедельник, среда, пятница.

Кому подходит тренировка 5x5

Новичкам: отличная стартовая программа для освоения базовых движений.

отличная стартовая программа для освоения базовых движений. Опытным спортсменам: если хотите вернуться к классике и увеличить силовые показатели.

если хотите вернуться к классике и увеличить силовые показатели. Тем, у кого мало времени: минимум упражнений, максимум результата.

На какие мышцы работает 5x5

Грудь: жим лежа.

жим лежа. Спина: тяга в наклоне, становая тяга.

тяга в наклоне, становая тяга. Ноги: приседания.

приседания. Плечи: жим над головой.

жим над головой. Руки и пресс: работают стабилизаторами во всех упражнениях.

Риски и предостережения

Не гонитесь за весами в ущерб технике: неправильное выполнение может привести к травмам.

неправильное выполнение может привести к травмам. Следите за восстановлением: программа требует качественного сна и питания.

программа требует качественного сна и питания. Слушайте свое тело: если чувствуете постоянную усталость, дайте себе дополнительный отдых.

Тренировка 5x5 — это идеальная программа для тех, кто хочет увеличить силу и нарастить мышцы без сложных схем. Простая, проверенная временем система позволяет быстро прогрессировать и не тратить лишние часы в зале.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

