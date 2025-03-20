Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в национальной сборной, побив рекорд Кержакова

Сборная России по футболу в товарищеском матче на стадионе "Динамо" крупно обыграла команду Гренады.
Напомним, соперник занимал до этой игры 174-е место в рейтинге ФИФА.
Матч в Москве закончился со счетом 5:0. Голы забили Данил Пруцев (16 мин.), Арсен Адамов (42 мин.), Артём Дзюба (43 мин.), Даниил Фомин (53 мин.), Зелимхан Бакаев (60 мин.).
В этой игре нападающий Дзюба стал лучшим бомбардиром в национальной сборной — он забил 31-й мяч, побив рекорд Александра Кержакова.
25 марта наша команда проведёт ещё один товарищеский матч со сборной Замбии.
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