Геракл позавидует: вот как накачать стальные плечи без риска получить травму

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Красивые, мощные плечи — это не только эстетика, но и важная составляющая общей физической подготовки. Развитые дельтовидные мышцы делают фигуру более пропорциональной, улучшают осанку и помогают в силовых тренировках.

Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Накаченный мужчина

Лучшие упражнения для плеч — это жим штанги или гантелей над головой, подъёмы гантелей в стороны, развивающие среднюю дельту, тяга штанги к подбородку, обратные махи гантелями в наклоне, которые качают заднюю дельту, и жим Арнольда, включающий в работу сразу все части дельтовидной мышцы.

Чтобы избежать травм, важно не брать слишком большой вес, следить за техникой и выполнять меньше повторений, но правильно.

Тренировать плечи достаточно 1-2 раза в неделю, давая им время на восстановление. Разминка и растяжка перед тренировкой помогут снизить риск травм.

Развитые плечи не только украшают фигуру, но и делают тело более сильным и выносливым.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.



Плечо́ — часть верхней конечности, соответствующая плечевой кости.

