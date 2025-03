Не верьте паспорту: тренер назвал способ узнать настоящий возраст тела

Фитнес-тренер Тайлер Рид поделился способом определения свеого фитнес-возраста, сообщает Eat This, Not That.

Он предложил выполнить трёхэтапный тест: отжимания, приседания и планку, каждый элемент по 20 секунд. Если удаётся сделать более 15 отжиманий, 20 приседаний и удерживать планку все 20 секунд, физическая форма превосходная, и фитнес-возраст ниже реального.

При результатах 10-14 отжиманий, 12-19 приседаний и 15-19 секунд планки возраст соответствует фактическому, но эксперт рекомендует увеличить количество тренировок.

Если показатели ниже этих значений, организм требует больше нагрузки, поэтому важно добавить силовые и выносливые упражнения.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.