Не верьте паспорту: тренер назвал способ узнать настоящий возраст тела

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Спорт

Фитнес-тренер Тайлер Рид поделился способом определения свеого фитнес-возраста, сообщает Eat This, Not That.

Медбол
Фото: Lumix Panasonic by Jgcastor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Медбол

Он предложил выполнить трёхэтапный тест: отжимания, приседания и планку, каждый элемент по 20 секунд. Если удаётся сделать более 15 отжиманий, 20 приседаний и удерживать планку все 20 секунд, физическая форма превосходная, и фитнес-возраст ниже реального.

При результатах 10-14 отжиманий, 12-19 приседаний и 15-19 секунд планки возраст соответствует фактическому, но эксперт рекомендует увеличить количество тренировок.

Если показатели ниже этих значений, организм требует больше нагрузки, поэтому важно добавить силовые и выносливые упражнения.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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