Анкалаев резко передумал: Перейра заслуживает реванш

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Магомед Анкалаев, недавно завоевавший титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе, неожиданно пересмотрел свою позицию по поводу реванша с Алексом Перейрой. Теперь дагестанский боец считает, что бразилец заслуживает второго шанса после их поединка на турнире UFC 313.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Единоборства

Спорная победа и неожиданный поворот

Анкалаев победил Перейру единогласным решением судей, тем самым завершив его правление в дивизионе. Однако сам бой вызвал массу споров среди фанатов и экспертов. Сразу после победы новый чемпион не исключал возможности второго поединка, но дал понять, что не готов проводить его в ближайшее время.

Тем не менее, спустя несколько дней он резко изменил своё мнение. В социальной сети X он подтвердил готовность снова встретиться с бразильцем, причём намекнул, что больше не собирается оставлять судьбу боя в руках судей.

"Готов к шестому раунду, но на этот раз не буду затягивать", — написал Анкалаев.

Прямая заявка на реванш

Сегодня во второй половине дня Анкалаев сделал ещё одно заявление в X, призвав Перейру к немедленному реваншу. По слухам, потенциальный бой может состояться в октябре в Абу-Даби.

"Алекс Перейра, как только будешь готов, дай знать. Ты заслуживаешь этого", — заявил Анкалаев.

Перейра готов к обновлённой версии себя

Команда Перейры, в свою очередь, уверяет, что в следующем бою Анкалаева ждёт совершенно другая версия их бойца. Один из тренеров бразильца, Плинио Круз, пообещал, что их подготовка выйдет на новый уровень.

"Соперничество делает нас сильнее", — отметил Круз. "Этот бой сложился в пользу Анкалаева, но теперь мы будем тренироваться ещё усерднее, учиться на ошибках и вернёмся с обновлённой версией Поатана. Это не первый случай, когда он сталкивается с поражением, но настоящий чемпион — тот, кто, оступившись, встаёт и побеждает снова."

Что дальше

Вопрос о реванше остаётся открытым, но если бой действительно состоится в ближайшие месяцы, фанатов UFC ждёт ещё более захватывающее противостояние, где Перейра постарается доказать своё право на титул.

Уточнения

Ultimate Fighting Championship (UFC, с англ. — «Абсолютный бойцовский чемпионат») — международная спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе (США) и проводящая бои по смешанным единоборствам (также известные как ММА — от англ. Mixed Martial Arts) по всему миру.

