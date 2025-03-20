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После 60 эти упражнения спасут кошелек: меньше таблеток, больше энергии

2:09
Спорт

Регулярная физическая активность играет ключевую роль в поддержании здоровья и снижении медицинских расходов, особенно после 60 лет. Внедрение в повседневную жизнь простых упражнений может существенно уменьшить вероятность серьезных заболеваний и связанных с ними затрат. Ниже представлены шесть упражнений, рекомендуемых для ежедневного выполнения:​

Счастливые бабушка и дедушка с внуками
Фото: Wikipedia by sylviebliss, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Счастливые бабушка и дедушка с внуками

1. Ежедневная утренняя растяжка

Начинайте день с легкой растяжки, чтобы снять напряжение и улучшить гибкость. Потратьте несколько минут на растяжение шеи, плеч, поясницы и подколенных сухожилий. Это поможет уменьшить скованность и предотвратить боли в спине.

2. Ходьба

Ежедневные прогулки улучшают сердечно-сосудистую систему, способствуют снижению веса и укрепляют мышцы. Стремитесь к 30 минутам ходьбы в день, выбирая комфортный для вас темп.

3. Упражнения на равновесие

Практикуйте упражнения на баланс, такие как стояние на одной ноге, чтобы снизить риск падений и укрепить мышцы ног. Это особенно важно для предотвращения травм в пожилом возрасте.

4. Силовые тренировки

Укрепляйте мышцы с помощью легких гантелей или собственного веса. Силовые упражнения помогают поддерживать мышечную массу, улучшают метаболизм и укрепляют кости.

5. Йога или тай-чи

Эти практики улучшают гибкость, равновесие и общее самочувствие. Они также способствуют снижению стресса и улучшению настроения.

6. Упражнения для сердечно-сосудистой системы

Включайте в свой распорядок дня аэробные упражнения, такие как плавание или езда на велосипеде, для укрепления сердца и легких. Это поможет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Регулярное выполнение этих упражнений не только улучшит качество вашей жизни, но и позволит сократить расходы на медицинское обслуживание в будущем.

Уточнения

Профилакти́ческая медици́на (профилактоло́гия, греч. πρόφύλακτικός - "предохранительный" и λόγος - "учение, наука") — наука и практика в медицине, комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возникновения заболеваний и травм, недопущение и устранение факторов риска их развития.

Тайцзицюа́нь (тай-чи) (кит. трад. 太極拳, упр. 太极拳, пиньинь tàijíquán, палл. Тайцзицюань, буквально: "кулак Великого (Изначального) Предела") — китайское внутреннее боевое искусство, один из видов ушу (происхождение тайцзицюань — исторически спорный вопрос, разные источники имеют разные версии).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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