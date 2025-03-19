Боксер с дипломом: Усик стал ученым, но не смог прочитать свою работу

Украинский боксер и абсолютный чемпион мира Александр Усик получил ученую степень доктора философии в области права, однако эта новость вызвала волну обсуждений и сомнений в украинском обществе, сообщает EADaily.
18 марта Усик защитил диссертацию в Харьковском национальном университете внутренних дел (ХНУВД). Ученый совет единогласно присвоил спортсмену научную степень, но общественность восприняла эту новость крайне неоднозначно.
Многие пользователи соцсетей уверены, что Усик попросту купил свою диссертацию и даже не ознакомился с ее содержанием. Особое внимание привлекло вирусное видео с защиты работы, где боксер с трудом произносит слово "интенсификация" на украинском языке. Этот момент стал поводом для насмешек и очередных подозрений.
Часть комментаторов предположила, что получение степени не случайно. Некоторые считают, что Усик готовит почву для политической карьеры после завершения боксерской карьеры. В Украине уже были примеры, когда известные спортсмены уходили в политику, и этот случай выглядит как подготовка к такому же сценарию.
Диссерта́ция (от лат. dissertatio - исследование, сочинение, доклад) — работа (и текст с описанием основных результатов этой работы), успешное выполнение которой является одним из требований для получения учёной степени или квалификации.
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