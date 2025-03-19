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Боксер с дипломом: Усик стал ученым, но не смог прочитать свою работу

1:21
Спорт

Украинский боксер и абсолютный чемпион мира Александр Усик получил ученую степень доктора философии в области права, однако эта новость вызвала волну обсуждений и сомнений в украинском обществе, сообщает EADaily.

Боксерские перчатки
Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боксерские перчатки

18 марта Усик защитил диссертацию в Харьковском национальном университете внутренних дел (ХНУВД). Ученый совет единогласно присвоил спортсмену научную степень, но общественность восприняла эту новость крайне неоднозначно.

Почему возникли сомнения

Многие пользователи соцсетей уверены, что Усик попросту купил свою диссертацию и даже не ознакомился с ее содержанием. Особое внимание привлекло вирусное видео с защиты работы, где боксер с трудом произносит слово "интенсификация" на украинском языке. Этот момент стал поводом для насмешек и очередных подозрений.

Политические амбиции или случайность

Часть комментаторов предположила, что получение степени не случайно. Некоторые считают, что Усик готовит почву для политической карьеры после завершения боксерской карьеры. В Украине уже были примеры, когда известные спортсмены уходили в политику, и этот случай выглядит как подготовка к такому же сценарию.

Уточнения

Диссерта́ция (от лат. dissertatio - исследование, сочинение, доклад) — работа (и текст с описанием основных результатов этой работы), успешное выполнение которой является одним из требований для получения учёной степени или квалификации.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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