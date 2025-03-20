С клюшкой для гольфа против хоккейной: Журова придумала неожиданную роль Трампу в матче с Путиным

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Депутат Государственной Думы Российской Федерации Светлана Журова выразила мнение, что Владимир Путин мог бы принять участие в матче между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Фото: duma.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Светлана Журова

Журова считает, что было бы замечательно, если бы Владимир Владимирович хотя бы ненадолго вышел на лёд в составе звёздной пятёрки. По её словам, российский президент мог бы провести вбрасывание или поиграть на льду, пусть и совсем недолго.

Американская сторона тоже могла бы выставить такую пятёрку, считает депутат, слова которой приводит Газета.Ru.

"Я даже предположила, что на вбрасывание Трамп может выйти с клюшкой для гольфа, Владимир Владимирович — с хоккейной. Оба президента активно занимаются спортом, оба президента могут продемонстрировать, что спорт сближает", — добавила Журова.

Это, по мнению политика, стало бы важным сигналом для всего мира о том, что спорт способствует миру и укреплению отношений.

18 марта между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, в процессе которого они дали положительно отозвались о проведении матча между командами, в состав которых войдут хоккеисты НХЛ и КХЛ.

Уточнения

Светла́на Серге́евна Жу́рова (род. 7 января 1972, Павлово, Ленинградская область) — советская и российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России (1996), депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VI (с 13 марта 2013 года) и VII (с 18 сентября 2016 года) созывов, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

