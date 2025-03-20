Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нужно ли сажать плодовые деревья парами? Разбираем мифы и реальные факты
Секреты белоснежной улыбки: осветляем зубы дома правильно
Опасный двойник: чем ландыш отличается от медвежьего лука
Эти продукты, богатые триптофаном, помогут вам уснуть: проверьте свой рацион!
Звезда НХЛ погиб на лыжном склоне — что скрывает роковое стечение обстоятельств?
Этот тюлень не должен был выжить, но случилось чудо
Lexus — в топе? Назван самый надежный гибридный автомобиль
Как бактерии помогают заменить обычный пластик экологичным аналогом
Бородина показала, как дрессирует Сердюкова в бытовых вопросах

С клюшкой для гольфа против хоккейной: Журова придумала неожиданную роль Трампу в матче с Путиным

1:21
Спорт

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Светлана Журова выразила мнение, что Владимир Путин мог бы принять участие в матче между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Светлана Журова
Фото: duma.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Светлана Журова

Журова считает, что было бы замечательно, если бы Владимир Владимирович хотя бы ненадолго вышел на лёд в составе звёздной пятёрки. По её словам, российский президент мог бы провести вбрасывание или поиграть на льду, пусть и совсем недолго.

Американская сторона тоже могла бы выставить такую пятёрку, считает депутат, слова которой приводит Газета.Ru.

"Я даже предположила, что на вбрасывание Трамп может выйти с клюшкой для гольфа, Владимир Владимирович — с хоккейной. Оба президента активно занимаются спортом, оба президента могут продемонстрировать, что спорт сближает", — добавила Журова.

Это, по мнению политика, стало бы важным сигналом для всего мира о том, что спорт способствует миру и укреплению отношений.

18 марта между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, в процессе которого они дали положительно отозвались о проведении матча между командами, в состав которых войдут хоккеисты НХЛ и КХЛ.

Уточнения

Светла́на Серге́евна Жу́рова (род. 7 января 1972, Павлово, Ленинградская область) — советская и российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России (1996), депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VI (с 13 марта 2013 года) и VII (с 18 сентября 2016 года) созывов, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови
Наука и техника
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови Аудио 
Запад бросает Украину: чем опасен уход военных невидимок из зоны спецоперации
Военные новости
Запад бросает Украину: чем опасен уход военных невидимок из зоны спецоперации Аудио 
Один поворот ключа — и ошибки исчезли: лайфхак для каждого водителя
Авто
Один поворот ключа — и ошибки исчезли: лайфхак для каждого водителя Аудио 
Популярное
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали

Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?

Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Какие привычки водителя разрушают автомобиль? Дмитрий Плотников Спрятанный под водой коридор: как природная аномалия изменила библейскую историю — шокирующие расчёты Игорь Буккер Москва не заметит ухода Эрдогана Любовь Степушова
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Последние материалы
Эти продукты, богатые триптофаном, помогут вам уснуть: проверьте свой рацион!
Звезда НХЛ погиб на лыжном склоне — что скрывает роковое стечение обстоятельств?
Этот тюлень не должен был выжить, но случилось чудо
Как бактерии помогают заменить обычный пластик экологичным аналогом
Lexus — в топе? Назван самый надежный гибридный автомобиль
Бородина показала, как дрессирует Сердюкова в бытовых вопросах
Тайна прощения: учимся отпускать обиды и возвращаем гармонию в отношения
Реформа пенсий — получать минимум 40% от зарплаты
Семейную ипотеку расширили: кто теперь сможет купить вторичку по выгодной ставке
От мясных рулетиков до награды: почему местные шефы запрещают фотографировать свои фирменные блюда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.