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Худеть быстро и тренироваться мешают эти 6 групп продуктов: что лучше не есть?

1:20
Спорт

Профессиональная пловчиха София Максимова назвала шесть групп продуктов, которые мешают в борьбе с лишним весом.

Похудение
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Похудение

По её словам, правильное питание влияет на выносливость, концентрацию, скорость реакции и эмоциональное состояние спортсмена.

Какие продукты могут испортить похудение?

  1. Тяжёлое мясо (свинина, говядина). Оно содержит много насыщенных жиров и сложных белковых соединений, которые перевариваются в течение пяти-шести часов. Организм будет тратить энергию на переваривание вместо того, чтобы активно снабжать мышцы кислородом и энергией во время тренировок.
  2. Жареная и жирная пища. Блюда, приготовленные на масле или жире, создают дополнительную нагрузку на желудок и печень.
  3. Острые и пряные блюда. Перец, специи и соусы раздражают слизистую оболочку желудка. Это также усиливает жажду и может привести к быстрому обезвоживанию организма.
  4. Новые продукты. Их употребление может привести к непредсказуемым последствиям — от лёгкого дискомфорта до серьёзных аллергических реакций.
  5. Также вредны сладости и продукты с высоким содержанием сахара; газированные и алкогольные напитки.

Уточнения

Пря́ности — различные части растений, обладающие специфическим, в той или иной мере устойчивым ароматом и вкусом, традиционно добавляемые в пищу в малых дозах, в основном, с целью улучшения вкусовых качеств продуктов, а также для предотвращения их быстрой порчи. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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