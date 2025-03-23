Худеть быстро и тренироваться мешают эти 6 групп продуктов: что лучше не есть?

1:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

Профессиональная пловчиха София Максимова назвала шесть групп продуктов, которые мешают в борьбе с лишним весом.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Похудение

По её словам, правильное питание влияет на выносливость, концентрацию, скорость реакции и эмоциональное состояние спортсмена.

Какие продукты могут испортить похудение?

Тяжёлое мясо (свинина, говядина). Оно содержит много насыщенных жиров и сложных белковых соединений, которые перевариваются в течение пяти-шести часов. Организм будет тратить энергию на переваривание вместо того, чтобы активно снабжать мышцы кислородом и энергией во время тренировок. Жареная и жирная пища. Блюда, приготовленные на масле или жире, создают дополнительную нагрузку на желудок и печень. Острые и пряные блюда. Перец, специи и соусы раздражают слизистую оболочку желудка. Это также усиливает жажду и может привести к быстрому обезвоживанию организма. Новые продукты. Их употребление может привести к непредсказуемым последствиям — от лёгкого дискомфорта до серьёзных аллергических реакций. Также вредны сладости и продукты с высоким содержанием сахара; газированные и алкогольные напитки.

Уточнения

Пря́ности — различные части растений, обладающие специфическим, в той или иной мере устойчивым ароматом и вкусом, традиционно добавляемые в пищу в малых дозах, в основном, с целью улучшения вкусовых качеств продуктов, а также для предотвращения их быстрой порчи.

