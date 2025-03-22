Учимся у кошки: эта асана сделает вашу спину гибкой, а нервы — крепкими

"Поза кошки", или Марджариасана — одна из самых популярных асан, её часто добавляют в разминку. Она поможет расслабить мышцы и поработать над осанкой.
Также упражнение поспособствует улучшению гибкости и подвижности позвоночника, снятию напряжения в пояснице, спине и шее.
Эта поза стимулирует кровообращение, благодаря этому ваши внутренние органы работают лучше.
Ее выполнение и концентрация на теле помогут уменьшить стресс и успокоить нервную систему.
Классическая "поза кошки"
Как выполнять?
Можно также использовать динамическую вариацию на одной ноге, она потребует большей концентрации и контроля за балансом, пишет "Чемпионат".
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