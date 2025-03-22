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Учимся у кошки: эта асана сделает вашу спину гибкой, а нервы — крепкими

1:18
Спорт

"Поза кошки", или Марджариасана — одна из самых популярных асан, её часто добавляют в разминку. Она поможет расслабить мышцы и поработать над осанкой.

Девушка делает растяжку
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Девушка делает растяжку

Также упражнение поспособствует улучшению гибкости и подвижности позвоночника, снятию напряжения в пояснице, спине и шее.

Эта поза стимулирует кровообращение, благодаря этому ваши внутренние органы работают лучше.

Ее выполнение и концентрация на теле помогут уменьшить стресс и успокоить нервную систему.

Классическая "поза кошки"

Как выполнять?

  • Исходное положение — на четвереньках. Кисти рук расположите под плечами, колени — под тазом.
  • На вдохе прогните спину, тяните грудь вперёд, без залома в поясничном отделе. Макушкой и копчиком тянитесь вверх. Лопатки опустите вниз.
  • На выдохе округлите спину, как бы растягивайте коврик руками в стороны, чтобы почувствовать вытяжение в районе лопаток. Таз подкрутите.
  • Плавно чередуйте эти две фазы связки. Дышите медленно и размеренно.

Можно также использовать динамическую вариацию на одной ноге, она потребует большей концентрации и контроля за балансом, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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