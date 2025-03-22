Раскрыт секрет: как выбрать фитбол, чтобы тренировки приносили максимум пользы

Фитбол — это мяч для спортивных тренировок. Его диаметр варьируется от 45 до 95 см. Его используют и в профессиональном спорте, и в домашних тренировках. Как выбрать фитбол и какие упражнения на нём можно выполнять, расскажем в этом материале.
Чтобы правильно подобрать размер фитбола, нужно учитывать рост:
Сядьте на мяч, бёдра должны быть параллельны полу, а колени согнуты под углом 90 градусов. Если угол больше или меньше, мяч вам не подходит.
Фитбол может выдержать нагрузку в 150-300 кг. Она не должна быть слишком высокой.
Максимальный вес указан на упаковке или в маркировке товара. Лучше выбирать с небольшим запасом.
Фи́тбол (англ. Exercise ball, Swiss ball) — большой упругий мяч от 45 до 95 см в диаметре, используемый для тренировок.
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