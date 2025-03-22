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Раскрыт секрет: как выбрать фитбол, чтобы тренировки приносили максимум пользы

1:54
Спорт

Фитбол — это мяч для спортивных тренировок. Его диаметр варьируется от 45 до 95 см. Его используют и в профессиональном спорте, и в домашних тренировках. Как выбрать фитбол и какие упражнения на нём можно выполнять, расскажем в этом материале.

Гимнастика с фитболом
Фото: flickr.com by Earl McGehee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Гимнастика с фитболом

Типы фитболов

  • Латексные. Сделаны из натурального каучука — экологически чистого материала. Мягкие, комфортные и эластичные, имеют хорошее сцепление с поверхностью.
  • ПВХ-фитболы (виниловые). Самые популярные, лёгкие, доступные по цене, универсальные, но могут скользить.
  • Резиновые. Они имеют хорошее сцепление с поверхностью, подходят для интенсивных тренировок.
  • Еще есть фитболы из термопластичного полиолефина, из ABS-пластика, с текстурированной поверхностью и экофитболы, пишет "Чемпионат".

Чтобы правильно подобрать размер фитбола, нужно учитывать рост:

  • до 155 см — диаметр 45 см;
  • 155-170 см — 55 см;
  • 170-185 см — 65 см;
  • 185-200 см — 75 см;
  • выше 200 см — 85 см.

Как понять, что фитбол вам подходит?

Сядьте на мяч, бёдра должны быть параллельны полу, а колени согнуты под углом 90 градусов. Если угол больше или меньше, мяч вам не подходит.

Фитбол может выдержать нагрузку в 150-300 кг. Она не должна быть слишком высокой.

Максимальный вес указан на упаковке или в маркировке товара. Лучше выбирать с небольшим запасом.

Уточнения

Фи́тбол (англ. Exercise ball, Swiss ball) — большой упругий мяч от 45 до 95 см в диаметре, используемый для тренировок.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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